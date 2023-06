本周末中環展銷會│多倫多最暢銷地鐵沿線社區項目 加幣$４0餘萬起

今全球通貨膨脹!加拿大移民及回流人數持續上升!金錢貶值,買樓花保值才是大道理!多倫多最大型最先進地鐵站綜合社區,2021 及 2022年榮獲加拿大最暢銷及最佳地鐵沿線社區,總佔地超過 440 畝,地鐵站及公共交通總匯處,社區設有40多畝綠化公園、大型屋園、學校、託兒中心、商業中心、酒店及大型商場,一年365日都可自給自足的社區。多倫多3大發展商Menkes,近 70 年經驗,在這超過 440 畝地中正發展 160 畝地,Menkes 全新第1期旗艦盤王 BRAVO,3分鐘步行到地鐵站直通3間大學、名店區、金融中心及湖濱區。送首年租金及包租保證,内部首輪認購價只售 加幣$40 餘萬起,開售價是多倫多地鐵沿線中的性價比最高項目,同場推介 Markham 萬錦市 ANGUS GLEN 豪華社區 The Unionville Townhouses & Condos,把握機會本週末來到中環文華東方酒店 Mandarin Oriental Hotel 1樓了解更多!歡迎各界人士參與。



《MENKES BRAVO PHASE 1》

BRAVO 是一個地鐵沿線盤,是全加拿大最大型地鐵沿線社區,3分鐘步行到地鐵站直通3間大學、名店區、金融中心及湖濱區。

BRAVO 社區位於大多倫多正中心點,鄰近4條主要幹線 Highway 401,400,407,及404/DVP, 在短時間內方便穿梭多倫多東西南北不同市區。

BRAVO擁有45畝綠化公園及戶外設施,酒店和文化場所。

BRAVO建於 440 畝發展社區上的中心區,步行3分鐘到地鐵站,城内有最大型醫院。 社區建設近 300 萬尺商業圈,最少製造超多12,000個職位,更創造75萬尺零售商埸,中小學,托兒中心,45畝綠化公園及戶外設施,酒店和文化場所。整個社區也是用 5G 高科技網絡,令市民在區內可享生活上自給自足的需求。現時,國際知名公司如KPMG、Deloitte、UPS、PWC等等的辦公大樓進駐此區,喻為多倫多全新市中心。

BRAVO 除了擁有 45 畝户外設施,項目更擁有時尚大堂,大型會所帶有廚房的派對室、電影院、會議室、健身中心、瑜珈室、24小時禮賓服務及網上購物速遞服務,高級 Co-work 互相分享工作平台和優美園藝戶外庭園設有燒烤區等等。

多倫多三大發展商之一 MENKES 旗艦盤王項目,2021 & 2022 年獲加拿大最暢銷及最佳社區得獎項目,信心保證!加拿大最大型地鐵沿線綜合智能社區!MENKES 有近70年經驗業務多元化,MENKES 興建住宅項目,還有興建甲級商業大樓、商場、酒店及發展低密度社區,當中最為人熟悉的5星級四季酒店、Harbour Plaza及 Sugar Wharf 都是MENKES 包辦。最大型地鐵綜合社區,當中有大概 160 畝的地是由 Menkes 包辦,將興建商業、零售及住宅。是發展商旗艦盤王。

同場加映:《The Unionville Townhouses & Condos》

The Unionville 一共有 270 多個單位,由1房廳至3房及 Townhouses 聯排別墅鎮屋組成。

項目位於 ANGUS GLEN 豪華社區 Kennedy Rd / 16th Ave 罕有地段,鄰近 8 個高爾夫球場, 在 Angus Glen Golf Club 及 Unionville College 的旁邊, 100 畝綠化,260 個公園,許多餐廳,傳統及香港式商場。

The Unionville 一共有 270 多個單位,由1房廳至3房及 Townhouses 聯排別墅鎮屋組成,用料高尚,特選單位送儲物室。提供專業管家服務,可為住客安排私人晚餐、私人導師、音樂教師、高爾夫球及健身教練 等等。

24小時保安及禮賓服務,絕對保障人生安全;六星級會所設施,提供小朋友玩樂中心、健身中心、工作分享平台、音樂演奏廳、高爾夫球練習室、頂層花園用膳空間及派對房間等等。

The Unionville 圍繞著多間著名私立及公立名校,大部分也是 8.8/10 分以上,包括 Pierre Elliott Trudeau High School、St. Augustine Catholic School、Markville Secondary School、Stonebridge Pubic School、Unionville College 等等。

項目10 多分鐘車程到達多個港人商場,包括大統華超級市場、時代廣埸、萬錦廣場、太古廣場等等,鄰近高速幹線 DVP、404及407。

HONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286)。物業編號:T-T01-2023 | HCRA/Tarion #: B60908 issued by Ontario。物業編號:T-B01-2023 | HCRA/Tarion #: 61658 issued by Ontario。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前,閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。

