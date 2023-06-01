初選案（九）｜控辯雙方就法律原則爭辯　國安法前言行應否作考慮

泛民35+初選案經過58天審訊，控方已傳召所有證人，並完成舉證，在進入辯方案情前，雙方先就控罪所涉的細節作法律爭辯。其中一個主要爭辯議題控罪包括的「共謀者原則」。由於《港區國安法》於2020年7月1日才正式生效，且不具追溯力，但初選的概念及計劃，早於2020年上半年已開始，控辯雙方就各被告在國安法前的行為應如何作考慮有不同看法。



控方立場認為，計劃於2020年初，戴耀廷及區諾軒等人的泛民飯局時已落實，之後的籌組過程中，各被告所作的言行，亦足以構成「公職人員行為失當」罪，雖然國安法在7月1日才生效，但各人之前的言行，仍是可作考慮的因素。



辯方不同意看法，因各被告加入協議時，並不知道日後會因國安法的實施而變成違法，認為控方說法是擴大共謀者原則的應用範圍，對被告並不公平。



初選案時序。(詳看下圖)

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聆訊第59天 控方指被告國安法前言行已足構成行為失當罪

控方指國安法雖不設追溯期，但被告控罪日期前的言行，若與控罪相關，亦可用以指控他們曾串謀顛覆國家政權，又首度提出，各被告在控罪前的言行，已可構成「公職人員行為失當」罪。惟法官對這說法表示質疑，不但批評控方審訊中途才提出這個新論點，更有法官反問：這是否指人一生也要慎言？辯方陳詞亦指控方臨時改變立場，做法「極度不公」，重申若協議在國安法實施前不屬違法，亦不能引用共謀者原則作考慮。

聆訊第60天 辯方反駁行為失當罪有別於顛覆國家政權

辯方律師續陳詞指，控方指串謀協議在國安法生效前已形成，又指眾被告當時言行已構成公職人員失當罪，但公職人員行為失當罪的性質，有別於顛覆國家政權罪，認為控方把兩者類比，以求將國安法前的言行納入證據並不合理。此外，若控方一早已提出協議已涉公職人員失當，辯方會採不同的抗辯手法，認為控方做法是擴大「共謀者原則」應用範圍，對辯方並不公平。

案件編號：HCCC 69/2022

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)