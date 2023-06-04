六四34｜男子維園內亮手機燈光被警帶走　稱：坐喺度都俾人拉

六四34周年，維園正舉辦家鄉市集嘉年華，連續第四年未有燭光集會。有一名男子於晚上7時半坐在維園內的一張長櫈，開著手機燈光，隨即有大批警察包圍，並將他帶上警車。在上警車前，該名男子曾高舉手機，並向在場的記者表示：「𠵱家坐喺度都俾人拉。」



銅鑼灣維園今晚沒有六四晚會，有團體則自昨日起一連三日，於維園足球場一連三日舉辦「家鄉市集嘉年華」，入場者需接受安檢。警方則在銅鑼灣一帶嚴密布防，下午亦截查多名市民。

有男子於晚上7時半坐在維園內的長櫈，並開著其手機燈，隨即有大批警察包圍，並將他帶上警車。在上警車前，該名男子一度高舉手機，並向在場的記者表示：「𠵱家坐喺度都俾人拉。」

七旬翁拿蠟燭燈繞維園一圈被叫盡早離開

維園也有另一名70歲伯伯被警方截查，其後獲放行。他稱自己每年都會悼念六四，剛才有拿蠟燭燈繞場一圈，警方指他會惹來群眾聚集，叫他盡早離開。當被記者問到下年會否再來，他表示會再來。但問及他對今年六四的感受時，他指警方在旁邊看著他就不欲再多談。

晚上到維園的黎先生則稱，他手持關於89民運、由多名當年去北京採訪的記者，包括當時的英文虎報記者梁美芬有份撰寫的書本《人民不會忘記》，在維園約半小時後被截查。他認為，市民有合法途徑就應該要發聲，不論是悼念還是遊行，「不論是100萬又好，200萬又好，300萬都好。」

▼2023年6月4日下午 警方在銅鑼灣一帶嚴密布防▼



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職工盟前副主席銅鑼灣被帶上警車

晚上銅鑼灣氣氛仍然緊張，職工盟前副主席鄧建華身穿一件印有昔日《文匯報》六四事件報道的上衣現身東頭角附近，未幾已被截查及帶上警車。

職工盟前副主席鄧建華身穿一件昔日文匯報剪報的上衣現身銅鑼灣，未幾已被截查及帶上警車。(馬楚烽攝)

社運人士「女長毛」雷玉蓮則在朗豪坊對出空地被多名警員包圍問話，隨後獲放行，她手持念珠繞場兩圈悼念，收拾個人物品後已離開，逗留約20分鐘。