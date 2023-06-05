平機會調查｜三成中學畢業年輕殘疾人士　被僱主誤解分發簡單工作

平等機會委員會今日（5日）公布「香港年輕殘疾人士從學校過渡至工作的有效策略的研究」結果，研究結果指出年輕殘疾人士，不論是否有專上教育學歷，從學校過渡至工作均遇到重大障礙，顯示在學校和工作之間存在鴻溝。



平機會研究結果指出年輕殘疾人士，不論是否有專上教育學歷，從學校過渡至工作均遇到重大障礙，顯示在學校和工作之間存在鴻溝。（江麗盈攝）

平機會的結果顯示，年輕殘疾人士認為他們不論在學校或工作間，都遭受殘疾岐視。研究中，有36.4％受訪年輕殘疾人士表示，其老師未能了解他們因殘疾而導致的學習困難，36.1%表示他們曾因殘疾而被同學取笑或排斥。

而在專上教育環境的年輕殘疾人士中，也分別有44.3%、及46.4%受訪者稱老師未能理解或難於理解他們因殘疾而導致的學習困難、及因殘疾在學校被同學取笑或排斥。

另外，調查結果也反映僱主有需要更為瞭解每一位殘疾員工的能力。在完成中學教育後進入職場的年輕殘疾受訪者中，有33.3%認為他們的僱主誤解他們的殘疾，並分配太簡單的工作給他們；另有32.1%受訪者認為他們的僱主無視他們的殘疾，並分配太難的工作給他們。

在完成專上教育後進入職場的年輕殘疾受訪者中，則有35.4%受訪者認為他們的僱主無視他們的殘疾，並分配太難的工作給他們；另有31.9%認為他們的僱主誤解他們的殘疾，並分配太簡單的工作給他們。

平機會提出多項建議，包括提早還年輕殘疾人士了解其法律權益，以加強法律保障，也似當局研究跨部門合作加強對殘疾學生的支援，包括就業支援、生涯規劃教育和職業指導等。