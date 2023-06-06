播錯國歌｜律政司入稟求網上禁播《願榮光》 包括旋律和歌詞

政府昨（5日）向高等法院申請禁制令，禁止公眾在網上傳播及出版歌曲《願榮光歸香港》。律政司在入稟狀要求法庭頒令，禁制任何人發布歌曲、歌詞，意圖煽動分裂國家、或將其混淆成特區國歌，或指向香港為一個擁有自身國歌的獨立國家。入稟狀附上32條Youtube影片，要求相關人士停止傳播《願榮光歸香港》。根據司法機構資料，本案現未有排期聆訊。



原告為律政司司長，被告為從事相關禁制行為的人。

入稟狀指，要求法庭頒禁制令，禁制被告或其代理人，在互聯網或線上媒介廣播、表演、印刷、出版、傳播、展示涉案歌曲，包括其旋律、歌詞或其組合，以意圖煽動他人分裂國家，或意圖煽動把香港從中華人民共和國分離；將其混淆成香港特區國歌，或指向香港特區是一個擁有自己國歌的獨立國家，意圖侮辱國歌。

入稟狀亦要求法庭頒令，禁止協助、促使、獲取、煽惑、協助、唆使他人參與上述行為；或明知而授權，或容許他人參與上述行為，亦要求法庭頒令被告停止相關行為。

入稟狀亦列出32條Youtube影片，包括「香港國歌 願榮光歸香港」、「《願榮光歸香港》 中樂合奏及合唱團版 MV 」《願榮光歸香港x肥媽有話兒》 大戲版」

2019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)

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政府指該曲多次被誤用對國歌造成侮辱

政府的發言人亦發新聞稿指出，有關歌曲自2019年起開始廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期亦多次被錯誤表述為「香港國歌」，對國歌造成侮辱，對國家和特區造成嚴重損害。

為維護國家安全而入稟

港府又指，過往發生的不少事件，已證明有關歌曲極可能會在違反《香港國安法》及《刑事罪行條例》等情況下繼續被肆意流傳。為了履行特區政府維護國家安全的憲制責任，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，特區政府經仔細考慮後決定向法院申請禁制令。

政府發言人指出：「政府申請禁制令的目的是制止任何人在意圖煽動他人分裂國家，或在具煽動意圖的情況下，傳播或表演有關歌曲等；或在具侮辱國歌意圖的情況下，將有關歌曲當為香港國歌傳播或表演等，以維護國家安全及國歌的尊嚴。政府一直尊重及重視《基本法》保障的權利和自由（包括言論自由），但言論自由並非絕對。為維護國家安全這個正當目的，有關申請是必要、合理和合法的，符合相關人權法案的要求。事實上，禁制令既與現行法律相輔相成，亦向公眾人士明確指出上述行為可構成刑事罪行，市民不應以身試法。」

案件編號：HCA855/2023

近月接連發生了數次播錯國歌事件。(詳看下圖)

▼2022年12月1日 亞洲經典健力錦標賽播錯香港所屬國歌▼



▼2022年11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



▼2022年7月23日 香港對戰湯加片段字幕寫錯國歌名稱▼

