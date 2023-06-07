公院塌物｜委員會提23建議　倡增醫學工程師　高危地方更頻密檢測

撰文：呂穎姍 歐陽德浩 劉鑫梅
出版：更新：

多間公立醫院早前連環爆出冧石屎等事故，醫管局因此成立的「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，今日（7日）交代報告內容及建議。就聯合醫院手術室今年2月中一盞手術燈突然從天花塌下，醫管局行政總裁高拔陞稱，無論專家報告及承辦商初步報告亦顯示其保養工作不符標準，維修有很多不足之處，故醫管局會按照合約條款，啟動法律程序，追究承辦商責任。

醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

醫管局今年3月6日公布成立檢視委員會檢視公立醫院醫療儀器及設施的保養維修、應變及整體管理、溝通機制。 醫管局指，委員會先後召開九次會議及實地考察七間醫院，聽取員工及業內專家意見,就加 強保養醫療儀器、內部員工勘察樓宇安全及引入科技等，並提出23項建議，以保障病人 及員工安全。

高拔陞：按合約條款追究承辦商責任

對於聯合醫院手術室今年2月中一盞手術燈突然從天花塌下，壓傷一名麻醉助理肩膊。高拔陞稱，無論專家報告及承辦商初步報告亦顯示其保養工作不符標準，維修有很多不足之處，故醫管局會按照合約條款，啟動法律程序，追究承辦商責任。

增聘醫學工程師協助監督維修

醫管局檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會主席溫文儀表示，現時每間醫院每日平均都有33至34次的醫療儀器維修保養，故如要求醫學工程師去監視及驗收，工作量會很大，故有必要增聘醫學工程師人數以應付相關工作。

溫文儀亦說，建議由醫管局自行負責樓宇安全檢查，因醫管局樓宇檢查結構保養人數有740人，而現時外判予承辦商的人力都只是20至30人，認為如由醫管局及承辦商合力負責，可以更理順現行檢查樓宇安全程序，「希望佢地當𠵱度好似自己屋企咁，增加佢地對樓宇安全責任感。」

高拔陞表示，員工安全是醫管局最重要考慮，會盡快執行相關建議。另外，醫管局亦會在各醫院成立安全監督委員會，不論是管理層、醫護或是支援同事都可以合力監察醫院的情況。

醫管局策略發展總監程偉權表示，醫管局會與本地大學機構合作，如與理工大學土木工程學系，應用新技術監測建築物及設施的保養狀態，包括壓電圖層傳感器、探地雷射等，可監察石屎及天花情況，但現時仍要與大學教授商討可以如何處理。

醫管局行政總裁高拔陞表示，各醫院設立的安全委員會由院長做主席，另外行政事務同事亦會加入，並會定時邀請臨床同事反映意見，「不論是總部、醫院都可以同心協力去做。」

需增聘醫學工程人員

他又指，醫學工程人員現時人手並不足夠，故未來除增聘人手外，亦會增加由總部採購醫療儀器，以減輕現時各個醫院的工作量。至於樓宇維修方面，他表示，醫管局已為800多個地方維修，相關工作已大致完成，惟雨季將至，相關情況或會再現，故醫院設立安全委員會後，可以更好盡快監測到相關情況並進行保養維修。

至於委員會綜合多宗事故的資料、員工及業內專家意見，總結建築物設施老舊，當中醫管局管理超過300棟建築物，超過一半落成超過30年；而醫院服務需求持續增加，醫療儀器及設施長期亦維持極高使用量。

委員會醫療儀器保養維修建議：

1.醫學工程人員應按醫療儀器的風險級別，在場監督承辦商的保養維修工作

2.擴大醫學工程人員的編制並制定程序，檢查及監督承辦商的保養維修工作

3.採購新醫院的醫療儀器以及主要的保養維修合約，應在聯網的參與下，由總辦事處集中處理

4. 醫管局應設存庫，完整地儲存所有醫療儀器的相關手冊

5.建立系統去核實承辦商儀器保養維修人員身份，亦須要求承辦商定期進行自我評估

6. 利用資訊科技將保養維修服務的工作流程數碼化

7. 聯網的醫學工程人員應專注於醫療儀器的保養維修，而文職人員可提供行政支援

8.加強醫療儀器保養維修人員的專業發展和培訓

委員會設施保養維修建議：

1.按樓齡、使用量、結構/建築物料的獨特性、剝落記錄及風險狀況,為樓宇訂立「週而復始保養計劃」及「編訂時序的規劃保養」計劃

2.清晰界定醫管局總辦事處和聯網/醫院設施管理人員的角色及責任 3. 利用資訊科技方案,全面記錄樓宇檢驗及維修情況;運用新科技的工具/儀器 對樓宇狀況進行檢驗、監測及評估;以科學方法分析針對漏水/滲水的根本原因

4. 七個聯網應各自透過一個仔細監察的過渡期,逐步建立一支由不同界別的建築 專業人員組成的團隊

5. 擴大聯網/醫院和總辦事處的人手,達致由內部員工負責樓宇狀況勘察及對樓 宇安全檢驗進行直接監控的目標

6. 為聯網/醫院設施管理團隊提供專業培訓及加強職系管理

↓↓葵涌醫院冧石屎↓↓

↓↓青山醫院冧石屎↓↓

↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓

屯門醫院女職員更衣室假天花石屎塊掉落　院方指上層早前曾裝修公院冧天花｜已修補300多處石屎　高拔陞指對外通報須有清晰系統青山醫院病房活動室修補後再跌石屎　揭承建商無通知驗收將撤查公院冧天花｜醫管局：初步檢討進度理想　三原則考慮是否公布
醫院管理局