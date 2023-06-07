公院塌物｜委員會提23建議　倡增醫學工程師　高危地方更頻密檢測

多間公立醫院早前連環爆出冧石屎等事故，醫管局因此成立的「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，今日（7日）交代報告內容及建議。就聯合醫院手術室今年2月中一盞手術燈突然從天花塌下，醫管局行政總裁高拔陞稱，無論專家報告及承辦商初步報告亦顯示其保養工作不符標準，維修有很多不足之處，故醫管局會按照合約條款，啟動法律程序，追究承辦商責任。



醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

醫管局今年3月6日公布成立檢視委員會檢視公立醫院醫療儀器及設施的保養維修、應變及整體管理、溝通機制。 醫管局指，委員會先後召開九次會議及實地考察七間醫院，聽取員工及業內專家意見,就加 強保養醫療儀器、內部員工勘察樓宇安全及引入科技等，並提出23項建議，以保障病人 及員工安全。

高拔陞：按合約條款追究承辦商責任

對於聯合醫院手術室今年2月中一盞手術燈突然從天花塌下，壓傷一名麻醉助理肩膊。高拔陞稱，無論專家報告及承辦商初步報告亦顯示其保養工作不符標準，維修有很多不足之處，故醫管局會按照合約條款，啟動法律程序，追究承辦商責任。

增聘醫學工程師協助監督維修

醫管局檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會主席溫文儀表示，現時每間醫院每日平均都有33至34次的醫療儀器維修保養，故如要求醫學工程師去監視及驗收，工作量會很大，故有必要增聘醫學工程師人數以應付相關工作。

溫文儀亦說，建議由醫管局自行負責樓宇安全檢查，因醫管局樓宇檢查結構保養人數有740人，而現時外判予承辦商的人力都只是20至30人，認為如由醫管局及承辦商合力負責，可以更理順現行檢查樓宇安全程序，「希望佢地當𠵱度好似自己屋企咁，增加佢地對樓宇安全責任感。」

高拔陞表示，員工安全是醫管局最重要考慮，會盡快執行相關建議。另外，醫管局亦會在各醫院成立安全監督委員會，不論是管理層、醫護或是支援同事都可以合力監察醫院的情況。

醫管局策略發展總監程偉權表示，醫管局會與本地大學機構合作，如與理工大學土木工程學系，應用新技術監測建築物及設施的保養狀態，包括壓電圖層傳感器、探地雷射等，可監察石屎及天花情況，但現時仍要與大學教授商討可以如何處理。

醫管局行政總裁高拔陞表示，各醫院設立的安全委員會由院長做主席，另外行政事務同事亦會加入，並會定時邀請臨床同事反映意見，「不論是總部、醫院都可以同心協力去做。」

需增聘醫學工程人員

他又指，醫學工程人員現時人手並不足夠，故未來除增聘人手外，亦會增加由總部採購醫療儀器，以減輕現時各個醫院的工作量。至於樓宇維修方面，他表示，醫管局已為800多個地方維修，相關工作已大致完成，惟雨季將至，相關情況或會再現，故醫院設立安全委員會後，可以更好盡快監測到相關情況並進行保養維修。

至於委員會綜合多宗事故的資料、員工及業內專家意見，總結建築物設施老舊，當中醫管局管理超過300棟建築物，超過一半落成超過30年；而醫院服務需求持續增加，醫療儀器及設施長期亦維持極高使用量。

委員會醫療儀器保養維修建議：

1.醫學工程人員應按醫療儀器的風險級別，在場監督承辦商的保養維修工作



2.擴大醫學工程人員的編制並制定程序，檢查及監督承辦商的保養維修工作



3.採購新醫院的醫療儀器以及主要的保養維修合約，應在聯網的參與下，由總辦事處集中處理



4. 醫管局應設存庫，完整地儲存所有醫療儀器的相關手冊



5.建立系統去核實承辦商儀器保養維修人員身份，亦須要求承辦商定期進行自我評估



6. 利用資訊科技將保養維修服務的工作流程數碼化



7. 聯網的醫學工程人員應專注於醫療儀器的保養維修，而文職人員可提供行政支援



8.加強醫療儀器保養維修人員的專業發展和培訓



委員會設施保養維修建議：

1.按樓齡、使用量、結構/建築物料的獨特性、剝落記錄及風險狀況,為樓宇訂立「週而復始保養計劃」及「編訂時序的規劃保養」計劃



2.清晰界定醫管局總辦事處和聯網/醫院設施管理人員的角色及責任 3. 利用資訊科技方案,全面記錄樓宇檢驗及維修情況;運用新科技的工具/儀器 對樓宇狀況進行檢驗、監測及評估;以科學方法分析針對漏水/滲水的根本原因



4. 七個聯網應各自透過一個仔細監察的過渡期,逐步建立一支由不同界別的建築 專業人員組成的團隊



5. 擴大聯網/醫院和總辦事處的人手,達致由內部員工負責樓宇狀況勘察及對樓 宇安全檢驗進行直接監控的目標



6. 為聯網/醫院設施管理團隊提供專業培訓及加強職系管理



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