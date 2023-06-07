聯合醫院墮手術燈｜醫管局高拔陞：啟動法律程序　追究承辦商責任

多間公立醫院早前連環爆出冧石屎等事故，醫管局因此成立的「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，今日（7日）交代報告內容及建議。就聯合醫院手術室今年2月中一盞手術燈突然從天花塌下，醫管局行政總裁高拔陞稱，無論專家報告及承辦商初步報告亦顯示其保養工作不符標準，維修有很多不足之處，故醫管局會按照合約條款，啟動法律程序，追究承辦商責任。



醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

醫管局今年3月6日公布成立檢視委員會檢視公立醫院醫療儀器及設施的保養維修、應變及整體管理、溝通機制。 醫管局指，委員會先後召開九次會議及實地考察七間醫院，聽取員工及業內專家意見,就加 強保養醫療儀器、內部員工勘察樓宇安全及引入科技等，並提出23項建議，以保障病人 及員工安全。

高拔陞：按合約條款追究承辦商責任

對於聯合醫院手術室今年2月中一盞手術燈突然從天花塌下，壓傷一名麻醉助理肩膊。高拔陞稱，無論專家報告及承辦商初步報告亦顯示其保養工作不符標準，維修有很多不足之處，故醫管局會按照合約條款，啟動法律程序，追究承辦商責任。

增聘醫學工程師協助監督維修

醫管局檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會主席溫文儀表示，現時每間醫院每日平均都有33至34次的醫療儀器維修保養，故如要求醫學工程師去監視及驗收，工作量會很大，故有必要增聘醫學工程師人數以應付相關工作。

溫文儀亦說，建議由醫管局自行負責樓宇安全檢查，因醫管局樓宇檢查結構保養人數有740人，而現時外判予承辦商的人力都只是20至30人，認為如由醫管局及承辦商合力負責，可以更理順現行檢查樓宇安全程序，「希望佢地當𠵱度好似自己屋企咁，增加佢地對樓宇安全責任感。」

高拔陞表示，員工安全是醫管局最重要考慮，會盡快執行相關建議。另外，醫管局亦會在各醫院成立安全監督委員會，不論是管理層、醫護或是支援同事都可以合力監察醫院的情況。

至於委員會綜合多宗事故的資料、員工及業內專家意見，總結建築物設施老舊，當中醫管局管理超過300棟建築物，超過一半落成超過30年；而醫院服務需求持續增加，醫療儀器及設施長期亦維持極高使用量。

委員會醫療儀器保養維修建議：

1.醫學工程人員應按醫療儀器的風險級別，在場監督承辦商的保養維修工作



2.擴大醫學工程人員的編制並制定程序，檢查及監督承辦商的保養維修工作



3.採購新醫院的醫療儀器以及主要的保養維修合約，應在聯網的參與下，由總辦事處集中處理



4. 醫管局應設存庫，完整地儲存所有醫療儀器的相關手冊



5.建立系統去核實承辦商儀器保養維修人員身份，亦須要求承辦商定期進行自我 評估



6. 利用資訊科技將保養維修服務的工作流程數碼化



7. 聯網的醫學工程人員應專注於醫療儀器的保養維修，而文職人員可提供行政支援



8.加強醫療儀器保養維修人員的專業發展和培訓



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