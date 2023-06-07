巴士司機涉迫女兒性侵案改口供　3被告指控方陳詞不公上訴求翻案

巴士司機涉嫌強姦及非禮女兒被控，惟女兒作供時卻突稱事件並無發生，巴士司機因而脫罪。惟警方期後發現司機曾在家人探監時，以手勢等指示家人干擾女兒。司機與其母、弟弟及妻子等4人，事後被裁定妨礙司法公正罪成，被判監3年9月至6年半不等。司機與其母及弟不服裁決，提出上訴，律政司也指刑罰過輕，要求加刑，上訴庭今(7日)作聆訊。



代表3名上訴人的律師先作陳詞，他們質疑控方在原審的結案陳時多番描述錯誤，而原審法官未有清晰著陪審團，把該些錯誤置儲不理。



涉案其中3名被告上訴求推翻定罪。

涉案4被告3人提上訴

提出上訴的3人分別為：女事主X的父親、祖母及叔父，他們被裁定於2018年10月8日至2019年1月23日，串謀妨礙司法公正，使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供。X的父親另被裁定於2018年10月20日妨礙司法公正，指他指示X母帶X離開香港，意圖使她們不能以控方證人身份出庭作供。

X父被判監6年半，X的祖母及叔叔則被判入獄4年9月。此外，X的母親亦被裁定妨礙司法公正罪成，被判監3年9月，但X母未有提出上訴。

上訴方指控方陳詞偏頗而不中立

代表祖母的代表大律師指，控方原審的結案陳詞偏頗及不中立，多番作出錯誤描述。如X指祖母涉干擾她作供，控方在陳詞時指祖母曾提及「幫吓你老豆」，惟X在庭上說法是「幫吓你老豆」是其感覺，不是祖母親口說出。

認為原審官應著陪審團置諸不理

此外，X稱與多名親友前往掃墓，當時有人干擾其作供。控方在結案陳詞時曾稱，祖母有前往掃墓，但她實際上不在該場合出現。上訴方指，雖然庭上有澄清該些錯誤，但它是不斷累積。原審法官當時向陪審團稱，不一定要跟從控方說法，又指其說法沒有約束力。律師認為，此說法予陪審團印象，可採用或不採用該些說法，原審法官應著陪審團把該些錯誤的說法置諸不理。

案件編號：CACC193、CAAR13/2021