港鐵宋皇臺站緊急出口沉降超標　啟德居屋項目需暫停打樁工程

香港近年不時出現工程問題，政府發言人今日（7日）表示，啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目，於打樁工程期間，使港鐵屯馬線宋皇臺站緊急出口的其中一個沉降監測點，達到20毫米的預設停工指標。按既定程序，房委會已於同日暫停在有關緊急出口30米範圍內的打樁工程。

根據房委會文件，啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目，為居屋項目，原訂預計2026/27年度落成。



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沉降監測點達到20毫米的預設停工指標

該沉降監測點位於港鐵屯馬線宋皇臺站緊急出口，於6月5日達到20毫米的預設停工指標。監測點是港鐵按照鐵路保護的既定程序，要求房委會設置，以便港鐵監察沉降數據，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全，不受有關工程影響。

根據房委會資料，啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目，屬於居屋項目，原訂2026/27年度落成。

政府指，獨立審查組、房委會建築團隊、屋宇署及港鐵已派員視察有關緊急出口，確認其結構安全；沉降沒有影響其他周邊鐵路設施的結構安全。機電工程署亦已檢視港鐵提交的監察記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求，沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。

獨立審查組已聯同港鐵，要求負責該發展項目的房委會建築團隊，制訂緩解措施，以及不會對鐵路設施造成影響的施工方法。

政府指，在接獲房委會上述的方案及復工要求申請後，獨立審查組會審批有關申請，包括諮詢港鐵及其他相關政府部門，以確保鐵路設施結構及鐵路運作安全不受影響。此外，若房委會建築團隊建議調整暫停工程監測指標，獨立審查組亦會諮詢各持份者，按情況考慮其建議。當復工要求申請獲得接納，獨立審查組、屋宇署及機電工程署會向公眾公布有關決定。