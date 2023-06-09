黃鴨．直播｜打孖暢遊中環海濱　維港兩岸直擊巨鴨啟航禮前先熱身

巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）相隔十年再訪港，兩隻18米高的黃鴨今早（9日）雙雙屹立會展西面維港海旁，在啟航禮前先沐浴維港游早水熱身，準備今日稍後游向添馬公園中央對出海旁正式與港人見面。主辦單位今早11時在添馬公園前方平台舉辦啟動儀式，《香港01》先在維港兩岸直擊兩隻黃鴨啟動儀式前熱身全過程。



▼6月9日 從九龍看對岸一對黃鴨維港游早水▼



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▼6月9日 一對黃鴨維港游早水▼



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兩隻橡皮鴨昨傍晚突然在灣仔海傍現身，並充氣成形，在維港渡過首個早晨後，主辦方在添馬公園前方平台舉辦啟動儀式，同時安排黃鴨轉移至「新居」，由現時的會展新翼西面海傍，拖至添馬公園前的展出點，準備明起（10日）與公眾正式會面。

▼金鐘站E出入口變巨鴨「打卡位」▼



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黃鴨在2013年曾在尖沙咀海運碼頭展出，時隔十年黃鴨已「快高長大」，由16.5米長高至18米，今年更攜同外貌相同的夥伴再度訪港。大會早前公布，黃鴨將在6月10日起，在毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）展出，展期視乎天氣等情況而定，預計長達兩周。

至於距離黃鴨最近的港鐵金鐘站，已由即日起化身成期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出入口成為「橡皮鴨主題出口」，6米高的巨型玻璃天窗已變成趣緻鴨子臉。站內多處亦可見橡皮鴨的蹤影，如橡皮鴨腳印、水滴等。

▼2013年巨型橡皮鴨▼



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