中大發現新基因標記　助預測糖尿病人患冠心病風險　機率可增20%

中大醫學院研究團隊最新發現一個可預測糖尿病人患冠心病風險的基因標記「PDE1A rs10171703」，團隊指如二型糖尿病人帶有該基因，患冠心病風險會較沒有者增約20%，該研究已在糖尿科權威期刊《Diabetes Care》發表。



中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科副研究員譚夏亭解釋，相關基因與血壓上升相關，由於血壓高與心臟病風險有密切關聯，故此或解釋為何攜帶此基因標記的糖尿病患者有較高心臟病風險。



中大醫學院內科及藥物治療學講座教授兼香港糖尿病及肥胖症研究所所長陳重娥補充，研究可助辨認出具較高心臟病風險的糖尿病人，督促他們改善血壓及其他風險因素，如相關人窿可妥善管理血壓至理想水平，其患上心血管疾病的風險可大減40%。



中大醫學院發現一個可預測糖尿病人患冠心病風險的基因標記「PDE1A rs10171703」。（中大醫學院提供）

不少文獻指出，糖尿病人患上冠心病風險高2至3倍。中大醫學院研究團隊利用3,596個患有冠心病的糖尿病人、超過6百萬個基因變異，與8,898個沒有冠心病的本地糖尿病患者進行基因對比，將得出數據與全球逾50萬人的基因資料再作分析，成功發現一個名為「PDE1A rs10171703」的新基因標記，可用以預測華人糖尿病患者的心臟病風險。

研究團隊分析，如二型糖尿病人攜有相關基因，患冠心病風險會較沒有者增約20%，惟如相關患者沒有二型糖尿病則不會增加患冠心病風險。

中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科副研究員譚夏亭解釋新基因標記與冠心病關係時稱，相關基因與血壓上升相關，影響患者難以達到 130/80 mmHg的理想血壓水平，由於血壓高與心臟病風險有密切關聯，故此或解釋為何攜帶此基因標記的糖尿病患者有較高心臟病風險。

中大醫學院內科及藥物治療學講座教授兼香港糖尿病及肥胖症研究所所長陳重娥補充，相關研究可助辨認出具較高心臟病風險的糖尿病人，從而督促他們改善血壓及其他風險因素，如相關人窿可妥善管理血壓至理想水平，其患上心血管疾病的風險可大減40%。