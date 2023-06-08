氫能源｜港鐵提交屯門試行氫能源有軌電車　獲政府原則上同意試驗

由環境局領導的氫能源跨部門工作小組昨日（7日）的會議上，原則上同意增多3個氫燃料試驗項目的申請，包括中石化試驗建設加氫站、港鐵公司在屯門試驗氫能源有軌電車等，連同工作小組在3月時同意的申請，至今已同意共6個試驗項目的申請。此外，會議上亦審視以氫燃料電池重型車作清洗街道用途的試驗，預計明年開展。



▼2月26日 日產二期輕鐵退役吸引大批市民 ▼



+ 10

環境局發言人今日（8日）表示，由環境局領導的工作小組在昨日（7日）的會議上，原則上同意多三個氫燃料試驗項目的申請。是次獲原則上同意項目包括：

●中石化（香港）有限公司提交的申請，試驗在元朗凹頭建設加氫站；

●香港鐵路有限公司提交的申請，以非載客形式試驗在屯門試行氫能源有軌電車；及

●林德港氧有限公司提交的申請，試驗利用氫氣長管拖車為氫能源有軌電車提供氫氣。



該工作小組分別在去年9至11月期間收到上述三宗試驗項目申請，隨後審視申請並向申請人提出意見。經申請人優化其項目的設計及細節並確保試驗項目可以順暢、安全地進行後，工作小組在昨日會議上原則上同意該三個項目的申請。

▼2022年7月15日 城巴引入全港首架雙層氫能巴士▼



+ 8

港鐵、中石化、林德港氧三間公司申請獲同意

發言人表示，就當中的元朗凹頭加氫站，該用途須另行取得城市規劃委員會的規劃許可。根據各申請人的目標，元朗凹頭加氫站試驗項目及兩個與氫能源有軌電車有關的試驗項目會分別在明年年中及明年下半年啓動。

連同工作小組在今年3月28日首批原則上同意的3個申請，工作小組已合共審視並原則上同意6個試驗項目的申請。



工作小組會密切留意各個項目的發展，並繼續審視其他申請和要求申請人吸納工作小組的意見以優化其試驗項目。政府務求盡快透過氫燃料技術項目採用的暫行標準和收集的數據和經驗，為未來本地應用及配套建設做好準備。

年尾試驗氫燃料電池重型車洗街

是次會議上還審視政府部門，計劃透過其委聘承辦商開展的氫燃料電池重型車作清洗街道用途試驗。環境局預計試驗可在明年開展。

年內完成氫燃料相關研究

另外，政府目標是在今年內完成現正進行中有關制訂氫燃料系統、加氫站和量化風險評估的技術指引的顧問研究，政府亦計劃會在今年第三季聘請顧問研究修訂《氣體安全條例》（第51章）以涵蓋氫燃料的細節及進行營商環境影響評估。

政府會密切留意其他新能源運輸技術的發展，並配合世界各地發展趨勢，為香港訂立切實可行的綠色運輸減碳策略。目標是在2025年或以前公布推動電動公共交通工具及商用車的路線圖，以及制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略，協助引領香港達致2050年前車輛零排放。

工作小組由環境局、運輸及物流局、發展局、保安局、環境保護署、機電工程署、消防處、運輸署、海事處、規劃署、地政總署、屋宇署及建築署組成。