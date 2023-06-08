油旺研究｜修訂油麻地分區計劃大綱圖　放寬地積比　廟街變特色區

市建局去年公布油旺研究結果，並提出多項建議，規劃署亦展開改劃地區圖則程序，並就油麻地發區計劃大綱圖提出多項修訂，包括商業地段的地積比會增至15倍，住宅地段會由7.5倍增至8.5倍，並針對廟街和吳松街，設立特色街區，由住宅手途改為混合用途。城規會周五(9日)將討論相關修訂。



▼油旺研究五大發展節點▼



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由於油旺研究涉及面積達212公頃，牽涉數份分區計劃大綱圖，故規劃署亦要逐份分區計劃大綱圖提出修訂。其中，城規會周五將審議修訂油麻地分區計劃大綱圖，以配合油旺研究中的建議，釋放重建潛力。

據規劃署文件，位於彌敦道一帶的商業用地，會取消12倍地積比上限，改為15倍上限，即密度增加四分之一。此外，商業用地的建築物高度限制，亦會由主水平基準110米，放寬至140米。

而住宅用地例如廣東道、新填地街一帶，亦會放寬地積比，由7.5倍改為8.5倍，相應的高限亦會由100米放寬至115米。

當局亦會將廟街及吳松街的住宅地，由「住宅(甲類)」改為「其他定用途(混合用途)」，高限亦會由100米放寬至115米，以配合相關地段會發展為特色街區。

規劃署在文件中表明，今次修訂對周邊的交通、環境等方面不會構成負面影響，又指已徵求相關決策局、部門意見，並沒有收到任何異議。城規會將於周五審議修訂，如果城規會委員同意，將正式進入法定規劃程序，包括修訂大綱圖、接受和聽取公眾的申述及意見等。

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