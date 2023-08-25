電腦節2023｜8.25開鑼　大會料疫後內地旅客增　參展商看好市道

「香港電腦通訊節2023」將於8月25日至28日舉行，商會公布今屆將有逾300間參展商，估計疫情過後可吸引更多市民及內地旅客入場，預計高達60萬人次，按年增一成。商會又指參展商普遍看好市道。

此外，今屆繼續推出現金消費券計劃，每位入場人士可獲贈一張幸運卡，面值由10元至500元不等。



逾300間展商按年增兩成

香港電腦商會透露，今屆參展商有300多間，按年增長兩成，預計有達60萬入場人次，按年增長一成。商會認為，疫情過後將吸引更多市民及內地旅客入場，參展商亦普遍看好市道，攤位租用的情況較過去進取。

電腦節現金券可與政府消費券共用

今屆電腦節亦繼續推出現金消費券計劃，總值達300萬元。每位入場人士均可獲贈一張幸運卡，面值從10元、20元、50元、100元至500元不等，使用數目不限；同時亦可使用政府派發的消費券。

符合條件電子消費滿$1000可領現金券

為刺激電子支付，入場人士在使用SoéPay終端機的參展商，以電子支付購物滿1,000元，即可憑收據到禮品換領處換取50元現金券。每日500個名額，共送出2,000張券，總值共10萬元。

此外，今屆電腦節與不同機構合作，設有體育科技與電競體驗區、樂齡康體智慧科技館、5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館，讓入場人士進一步了解科技與日常生活間的關係。