少數族裔人士精神健康服務不足　葉柏強：須加強社區支援

本港在一周內連接發生隨機斬人和倫常命案，合共奪去五條人命，兩名疑兇均有精神病紀錄或疑似有精神健康問題，惹起社會關注本港對精神病或情緒病患者的支援問題。精神健康諮詢委員會委員葉柏強今日（9日）在電台節目表示，本港對於少數族裔人士精神健康服務不足，認為政府須加強社區支援，呼籲鄰里間可多互相關心，預防同類事件再次發生。



他又提到，委員會對於政府日前就強制舉報虐兒草案刊憲表示支持，認為絕對有助預防虐兒個案。



▼6月5日 深水埗發生倫常命案▼



葉柏強續指，政府昨日提出的10項加強精神健康支援措施，反映當局改善問題的決心，令人鼓舞。他指，疫情期間帶來的轉變，令家長和兒童面對的壓力增加，建議學校在追趕教學進度的同時，也要考慮小朋友的接受能力，又鼓勵家長多為子女安排高質素的戶外親子活動，以增強兒童的抗壓能力。

施麗珊：政府應為有需要的精神病患者提供津貼

葉柏強提到，現時公立醫院精神科醫生人手不足，他期望能盡快填補空缺，加快處理精神病患者個案的進度。他指，醫管局一直與私營機構穩定合作，由私營機橋協助處理情況較穩定的精神病患者個案，相信有助減輕公營醫療體系精神專科的服務壓力。

社區組織協會副主任施麗珊亦指，在疫情期間，社區積累了很多家庭問題未有處理，如今陸續爆發，她認爲政府為少數族裔人士提供的精神健康服務不足，加上少數族裔人士未必容易融入社會，無法「雙向溝通」，建議從事社區服務人士要更多主動接觸他們提供服務。

施麗珊表示，目前精神科門診排期時間長，建議政府為有需要的基層精神病患者提供津貼，到私家診所接受服務，私家醫生亦應提供較相宜的收費，避免病人因經濟能力不足而延誤治療的最佳時機。