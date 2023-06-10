關愛長者 ｜ 有團體特製精緻軟餐　助百位吞嚥困難長者與家人飲茶

博愛醫院聯同上海商業銀行推出博愛長者夢想成真計劃，於今日（10 日）正式舉行，為一眾患有吞嚥困難的長者製造與家人外出用膳的機會，共享天倫，同時提高照顧者及青少年對長者健康的關注。



是此計劃博愛醫院邀請約一百位於博愛附屬護理安老院而患有吞嚥困難的患者，為他們提供精緻軟餐，締造與家人外出用膳的計劃。除此之外，大會更舉辦了「樂年之聲追夢企劃」，邀請青少年、長者、藝人共同參與表演及大合唱，現場氣氛高漲。不少長者藉此機會與家人歡聚、談天說地、其樂融融。

社聯：冀推「照護食標準指引」至各食肆

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，除了為吞嚥困難長者提供與家人共餐用膳的機會，更寄冀透過是次計劃，推廣「照護食標準指引」至本港各食肆，讓市民透過餐牌直接了解適合長者的餐點，給吞嚥困難人士有更多選擇。

「長者夢想成真計劃」由博愛醫院於2011 年起開始籌辦，為患上頑疾及有需要幫助的獨居及隱蔽長者達成心願，藉此提升長者的快樂指數，並與外界保持聯繫。當中「樂年之星追夢企劃」會舉辦各類培訓課程，例如舞蹈、戲劇等，鼓勵跨代共聚，培養年青新一代關顧長者，留意身邊弱勢長者的需要。