男性平均預期壽命較女性短　有學會成立關注及促進男士健康

香港男士健康學會（Hong Kong Andrology and Men’s Health Society) 於今日（10日）正式成立，團體呼籲醫療界、學術界、政府及其他界別主要持份者，建立聯繫和緊密合作 ，共同促進男士健康發展。



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香港健康研討會今日在會展舉行學術研討會，邀請不同領域的專科人員，為提升男士健康水平分享經驗，同時為男士提供專業指導和支援。根據衛生署健康數據顯示，香港男士健康狀況不及女士。男士在每一個年齡組別的年齡別死亡率都高於女士，男士的平均預期壽命較女士短六年，平均壽命為83歲。

男士患心血管疾病或糖尿病機會高 促及早檢測治療

基層醫療健康專員彭飛舟指出，每兩名男士就有一位有機會患上癌症，而男士患上心血管疾病或糖尿病，死亡率都比較高。現時香港醫療政策著重預防工作，因此，他鼓勵不同年齡組別男士重視早期檢測及疾病預防治療。

香港中大醫學院公共衞生及基層醫療學院教授黃至生認為，男士如家族有前列腺患者、不良生活習慣例如吸煙、酗酒及中央肥胖，則屬於高危群組。此外，年齡也是一個因素，65歲後隨著年齡增加，男性患前列腺癌的機率就會增大。

博愛醫院董事局總幹事馬學章從公共衛生角度研究男士健康問題，他表示在中高風險前列腺癌的治療方面已取得了進展，並提高了男性長期存活率。同時他指出PSA指數測試（前列腺特異性抗原）是醫生用來評估男性前列腺健康的常用方法，但仍然存在爭議。

馬學章強烈建議將戒煙納入男士健康領域，建議醫生可以通過提供諮詢、支持和資源幫助男士戒煙，進而減少他們患上其他疾病包括癌症、心臟病和中風的風險。

香港男士健康學會會長麥肇敬指出，隨著現代生活節奏加快和壓力增加，男士健康問題變得越來越複雜和嚴重，因此該會呼籲社會各界，特列是政府和企業界，加強關注和支持男士健康。