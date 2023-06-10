黃鴨扁了｜接駁縫線裂開見鴨內情況　蛙人落水「起錨」準備回廠

巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）相隔十年再訪港，惟正式展出首日（10日），其中一隻需緊急放氣而塌下，直至約傍晚6時，策展商安排躉船到來準備吊起運回青衣船塢維修，蛙人先落水「起錨」。策展商指今日由於天氣炎熱，令「鴨皮」內氣壓上升而繃緊，故決定鬆開接駁縫線即時放氣，現場可見原由縫線連起的駁口位已分開，露出「鴨肚」內部。



▼6月10日 放氣黃鴨由躉船吊走維修▼



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蛙人潛至海底解開「鴨錨」

兩隻巨型黃色橡皮鴨正式展出不足半日，在下午約1時50分，其中一隻黃鴨懷疑漏氣，在瞬間化身成「片皮鴨」在海面飄浮。直至傍晚約5時半，主辦方安排的躉船抵達，並派出小艇運送蛙人潛至海底，為泄氣黃鴨解開固定用途的「鴨錨」。

料重返位於的青衣船廠補修

與此同時，亦有數名工作人員登上泄氣黃鴨的底座檢查，為躉船吊起黃鴨做準備。現場直擊發現，黃鴨皮中間出現破洞，不過開口位非常漂亮及完整，疑似為主辦方回應時所提到的「接駁縫線」。回收工作晚上7時仍在進行中，預計該黃鴨將重返位於青衣的船廠補修。只餘下一隻黃鴨伶仃地屹立在水上。

主辦方︰黃鴨皮因氣壓上升變得繃緊

主辦方今日回覆指，現場工作人員為橡皮鴨內進行例行檢查時，發現因天氣炎熱，黃鴨皮因氣壓上升而變得繃緊。惟維修船隻駛到需時，故經商討後決定先鬆開接駁縫線，以即時放氣避免風險。

▼2013年5月14日 一隻巨型黃色橡皮鴨扁了▼

