粉嶺高球場｜城規會公聽會規劃署前署長撐建屋　沙特亞美料損5億

粉嶺高球夫球場其中32公頃將收回發展公營房屋,城市規劃委員會接獲6,791份申述,當中約95%反對擬議建屋發展,城規會今日(12日)就土地用途改劃舉行公聽會。支持建屋的規劃署前署長凌嘉勤表示,擬議發展選址恰當,「符合政府對社會作出嘅承諾同承擔」,一旦1.2萬伙單位「脫軌」,再無法覓得土地在原訂時間和規劃下提供同等供應,直言是對整體公屋供應有重大打擊,認為當局不應放棄建屋計劃,亦不應短暫改劃為「未決定用途」用地,為規劃增加不確定性。

「沙特亞美石油團隊系列賽」賽事總監Victoria Louise Jones今日亦特地遠赴來港,支持香港哥爾夫球會,強調粉嶺高球場失去8個球洞,將會危及日後再舉辦國際賽事的機會,機構將會重新審視原訂在今年10月舉辦的巡迴賽,不排會移師其他國家舉行,預料本港將會損失多達5.5億港元。



規劃署前署長凌嘉勤:支持高球場建屋 倘未能建屋打擊公屋供應

「北部都會區」主力推手之一的港深合作策略規劃顧問、規劃署前署長凌嘉勤早上出席城規會公聽會,是首位就今次改劃發言的參與者。他表示,支持粉嶺高球場作公營房屋發展,認為此規劃區位於上水/粉嶺新市鎮邊緣,鄰近公共屋邨,距離港鐵上水站只相距約800米,認為擬議發展的選址恰當,「符合政府對社會作出嘅承諾同承擔」,亦可平衡屋屋供應、生態和體育發展。

他強調,未來10年公營房屋是「頭輕尾重」,故有必要維持供應,一旦擬議粉嶺高球場發展的1.2萬伙公營房屋單位供應「脫軌」,將會對整體公共房屋供應有重大打擊,「喺目前整體(房屋)供應仍然緊絀嘅情況之下,根本係唔可能覓得替代用地,按原訂時間表同規模提供到公營房屋。」

6月12日,城規會就粉嶺高球場改劃舉行公聽會。(林穎嫺攝)

高球場用地改「未決定用途」 凌嘉勤稱不合理 拖慢建屋發展

對於有聲音建議,在北部都會區尋覓替代土地,凌嘉勤直言不同意有關看法,強調北都內的用地同樣要通過法定規劃程序、環評程序、基建項目的法定刊憲程序,以及各項造地工程,加上差不多每幅用地都要動遷居民、遷移現有棕地作業,「根本不存在快熟、即食選項,而且如果政府真係能夠搵到呢啲即食、快熟嘅選項,我覺得市民應該敦促政府,盡快開發呢啲土地,提供多1.2萬個單位出嚟,令到我哋嘅供應量有2.4萬個單位,而唔係簡單地作出一個替代。」

發展局早前表示,將擬議發展土地,由改劃為「住宅(甲類)」轉為「未決定用途」地帶,凌嘉勤亦明言,在城規會未有裁決前,率先將土地改劃是「不合理、不恰當、不需要」,直言做法失去明確規劃意向,明年底土拓署報告出爐後,又要再重覆一次城規程序等,是「不合理地拉長咗工作」,有違政府現欲壓縮程序的做法。

他續指,分區計劃大綱圖用途表的註釋,已要求申請人遵守有關法例和其他政府規定,「假如有一日,按照環保署署長所指定嘅條件,然後發現不能夠達到最高地積比率、不能達到最高屋宇高度嘅時候,實際上呢個係喺圖則方面係容許」,「呢個(規劃)彈性根本不需要用未決定用途地帶嚟提供,因為註釋裏面亦都講明現有用途、呢個高爾夫球場用途係經常准許,換句話講,我哋未用呢個地方作為發展時,用返嚟做呢個高爾夫球場、公園或政府工程呢啲其他用途係允許。」

凌嘉勤表示,政府將高球場用地改為「未決定用途」不合理。(資料圖片)

95%意見向反對建屋 凌嘉勤:不應意見多寡判斷

他又提到,今次支持意見較反對意見少,但有關情況是進行規劃工作的「永恆困局」,因為當既得利益者感到利益受損時,便會大力反對,但受惠人士對日後權益並不理解,就如早前新界東北新發展區亦只有7份支持,而反對意見多達5萬多份,最終城規會亦就發展「開綠燈」,「城規會唔應該只係睇到反對意見的數量。」

哥爾夫球會會長:奪走8個球洞將有礙日後舉辦國際賽

香港哥爾夫球會會長郭永亮則為第二位發言人士,他表示,高球場面臨「殺場」,令關心高球場的人心情沉重,強調政府奪走8個球洞、在9公頃用地上建屋,被視為「神聖不可侵犯嘅任務」,令球場和建屋變成「你死我活」的議題,但在粉嶺高球場建屋,將會破壞有逾100年歷史、亞洲最古老、香港唯一可舉辦高球盛事的球場,直斥做法罔顧香港整體理益。

他續指,粉嶺高球場失去8個球洞,餘下的10個球洞已再無法舉辦正規比賽,「等於冇咗一個球場」,將直接影響本地和國際賽事,包括擬在10月舉辦的沙特亞美石油系列賽,而哥球會正爭取舉辦的沙特阿拉伯LIV高爾夫(LIV Golf)巡迴賽,是香港高球公開賽規模大12倍的國際級賽事,每個比賽直接投資額預測達逾5億港元,認為若成功舉辦將會展示香港作為國際大都會的實力和魅力。

他強調,球場和建屋不應是二合為一的問題,而球場周邊亦有許多面積達9公頃的土地,質疑為何粉嶺高球場會成為建屋的唯一方案,認為當局與國際趨勢反其道而行將會成為「笑話」、傷害香港的聲譽。

6月12日,香港哥爾夫球會代表等出席粉嶺高球場改劃公聽會。香港哥爾夫球會會長郭永亮、「沙特亞美石油團隊系列賽」賽事總監Victoria Louise Jones、「亞洲職業高爾夫巡迴賽」專員及首席執行官唐籌民(左至右)。(林穎嫺攝)

高球賽沙特阿美:將重新審視是否來港續辦賽事

「沙特亞美石油團隊系列賽」賽事總監Victoria Louise Jones亦有出席公聽會,她表示,今日的公聽會是重要會議,故特地從新加坡遠赴來港出席,希望能提供意見,讓港府能對粉嶺高球場用地維持不變(remains intact),認為高球場是本港能繼續舉辦國際高球場的關鍵(critical),將收會的用地擁有8個球洞,是整個球場的重要基建,機構一般以該8個洞作停車車、義工總部、支持者區域(fan zone),「任何改變亦會為舉行球場構成風險」,將會影響貴賓(VIP)的體驗,致影響合作和資助伙伴,「失去粉錦公路以東的8個球洞,香港哥爾夫球會和香港再難以保持持續舉辨國際盛事的紀錄。」

她警告,在政府收回粉嶺高球場其中32公頃用地後,將會重新審視(revisit)是否繼續在港舉辦賽事,包括擬在10月舉辦的「沙特亞美石油團隊系列賽」及正爭取舉辦的沙特阿拉伯LIV高爾夫(LIV Golf)巡迴賽,「很大機會我們要考慮改到其它地點,香港哥球會(粉嶺高球場)是本港唯一場地可承辦賽事。」她預料,單是一場賽事取消已會為本港帶來巨大經濟損失,並以澳洲阿德萊德Liv巡迴賽為例,涉及的經濟貢獻預料可多達7,000萬美元(折合達5.49億港元)。

「亞洲職業高爾夫巡迴賽」專員及首席執行官唐籌民亦表示,自己亦是從新加坡飛來香港支持香港哥球會。他表示,香港是舉辦亞巡賽的重要地點,故十分關注擬議發展將會影響粉嶺高球場繼續舉辦亞巡賽的能力,直言建屋方案對初階至專業高球發展均有害(detrimental to the growth of golf),亦會削弱國際賽事對本港的經濟貢獻。

社區組織協會到城規會請願,促政府盡快通過在高球場建公屋。

社區組織協會今早亦派代表到場請願,他們指2018年的「土地大辯論」,已廣泛諮詢及討論,凝聚共識同意局部發展高球場用地興建公營房屋。社協指,對於項目一再被拖延,更可能有機會「喊停」,表示極度失望及遺憾。他們要求城規會盡快通過項目建屋,緩解基層人士住屋的燃眉之急。