粉嶺高球場｜城規會公聽會規劃署前署長撐建屋　沙特亞美料損5億

粉嶺高球夫球場其中32公頃將收回發展公營房屋，城市規劃委員會接獲6,791份申述，當中約95%反對擬議建屋發展，城規會今日（12日）就土地用途改劃舉行公聽會。支持建屋的規劃署前署長凌嘉勤表示，擬議發展選址恰當，「符合政府對社會作出嘅承諾同承擔」，一旦1.2萬伙單位「脫軌」，再無法覓得土地在原訂時間和規劃下提供同等供應，直言是對整體公屋供應有重大打擊，認為當局不應放棄建屋計劃，亦不應短暫改劃為「未決定用途」用地，為規劃增加不確定性。

「沙特亞美石油團隊系列賽」賽事總監Victoria Louise Jones今日亦特地遠赴來港，支持香港哥爾夫球會，強調粉嶺高球場失去8個球洞，將會危及日後再舉辦國際賽事的機會，機構將會重新審視原訂在今年10月舉辦的巡迴賽，不排會移師其他國家舉行，預料本港將會損失多達5.5億港元。



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規劃署前署長凌嘉勤：支持高球場建屋 倘未能建屋打擊公屋供應

「北部都會區」主力推手之一的港深合作策略規劃顧問、規劃署前署長凌嘉勤早上出席城規會公聽會，是首位就今次改劃發言的參與者。他表示，支持粉嶺高球場作公營房屋發展，認為此規劃區位於上水／粉嶺新市鎮邊緣，鄰近公共屋邨，距離港鐵上水站只相距約800米，認為擬議發展的選址恰當，「符合政府對社會作出嘅承諾同承擔」，亦可平衡屋屋供應、生態和體育發展。

他強調，未來10年公營房屋是「頭輕尾重」，故有必要維持供應，一旦擬議粉嶺高球場發展的1.2萬伙公營房屋單位供應「脫軌」，將會對整體公共房屋供應有重大打擊，「喺目前整體（房屋）供應仍然緊絀嘅情況之下，根本係唔可能覓得替代用地，按原訂時間表同規模提供到公營房屋。」

6月12日，城規會就粉嶺高球場改劃舉行公聽會。（林穎嫺攝）

高球場用地改「未決定用途」 凌嘉勤稱不合理 拖慢建屋發展

對於有聲音建議，在北部都會區尋覓替代土地，凌嘉勤直言不同意有關看法，強調北都內的用地同樣要通過法定規劃程序、環評程序、基建項目的法定刊憲程序，以及各項造地工程，加上差不多每幅用地都要動遷居民、遷移現有棕地作業，「根本不存在快熟、即食選項，而且如果政府真係能夠搵到呢啲即食、快熟嘅選項，我覺得市民應該敦促政府，盡快開發呢啲土地，提供多1.2萬個單位出嚟，令到我哋嘅供應量有2.4萬個單位，而唔係簡單地作出一個替代。」

發展局早前表示，將擬議發展土地，由改劃為「住宅（甲類）」轉為「未決定用途」地帶，凌嘉勤亦明言，在城規會未有裁決前，率先將土地改劃是「不合理、不恰當、不需要」，直言做法失去明確規劃意向，明年底土拓署報告出爐後，又要再重覆一次城規程序等，是「不合理地拉長咗工作」，有違政府現欲壓縮程序的做法。

他續指，分區計劃大綱圖用途表的註釋，已要求申請人遵守有關法例和其他政府規定，「假如有一日，按照環保署署長所指定嘅條件，然後發現不能夠達到最高地積比率、不能達到最高屋宇高度嘅時候，實際上呢個係喺圖則方面係容許」，「呢個（規劃）彈性根本不需要用未決定用途地帶嚟提供，因為註釋裏面亦都講明現有用途、呢個高爾夫球場用途係經常准許，換句話講，我哋未用呢個地方作為發展時，用返嚟做呢個高爾夫球場、公園或政府工程呢啲其他用途係允許。」

凌嘉勤表示，政府將高球場用地改為「未決定用途」不合理。（資料圖片）

95%意見向反對建屋 凌嘉勤：不應意見多寡判斷

他又提到，今次支持意見較反對意見少，但有關情況是進行規劃工作的「永恆困局」，因為當既得利益者感到利益受損時，便會大力反對，但受惠人士對日後權益並不理解，就如早前新界東北新發展區亦只有7份支持，而反對意見多達5萬多份，最終城規會亦就發展「開綠燈」，「城規會唔應該只係睇到反對意見的數量。」

哥爾夫球會會長：奪走8個球洞將有礙日後舉辦國際賽

香港哥爾夫球會會長郭永亮則為第二位發言人士，他表示，高球場面臨「殺場」，令關心高球場的人心情沉重，強調政府奪走8個球洞、在9公頃用地上建屋，被視為「神聖不可侵犯嘅任務」，令球場和建屋變成「你死我活」的議題，但在粉嶺高球場建屋，將會破壞有逾100年歷史、亞洲最古老、香港唯一可舉辦高球盛事的球場，直斥做法罔顧香港整體理益。

他續指，粉嶺高球場失去8個球洞，餘下的10個球洞已再無法舉辦正規比賽，「等於冇咗一個球場」，將直接影響本地和國際賽事，包括擬在10月舉辦的沙特亞美石油系列賽，而哥球會正爭取舉辦的沙特阿拉伯LIV高爾夫（LIV Golf）巡迴賽，是香港高球公開賽規模大12倍的國際級賽事，每個比賽直接投資額預測達逾5億港元，認為若成功舉辦將會展示香港作為國際大都會的實力和魅力。

他強調，球場和建屋不應是二合為一的問題，而球場周邊亦有許多面積達9公頃的土地，質疑為何粉嶺高球場會成為建屋的唯一方案，認為當局與國際趨勢反其道而行將會成為「笑話」、傷害香港的聲譽。

6月12日，香港哥爾夫球會代表等出席粉嶺高球場改劃公聽會。香港哥爾夫球會會長郭永亮、「沙特亞美石油團隊系列賽」賽事總監Victoria Louise Jones、「亞洲職業高爾夫巡迴賽」專員及首席執行官唐籌民（左至右）。（林穎嫺攝）

高球賽沙特阿美：將重新審視是否來港續辦賽事

「沙特亞美石油團隊系列賽」賽事總監Victoria Louise Jones亦有出席公聽會，她表示，今日的公聽會是重要會議，故特地從新加坡遠赴來港出席，希望能提供意見，讓港府能對粉嶺高球場用地維持不變（remains intact），認為高球場是本港能繼續舉辦國際高球場的關鍵（critical），將收會的用地擁有8個球洞，是整個球場的重要基建，機構一般以該8個洞作停車車、義工總部、支持者區域（fan zone），「任何改變亦會為舉行球場構成風險」，將會影響貴賓（VIP）的體驗，致影響合作和資助伙伴，「失去粉錦公路以東的8個球洞，香港哥爾夫球會和香港再難以保持持續舉辨國際盛事的紀錄。」

她警告，在政府收回粉嶺高球場其中32公頃用地後，將會重新審視（revisit）是否繼續在港舉辦賽事，包括擬在10月舉辦的「沙特亞美石油團隊系列賽」及正爭取舉辦的沙特阿拉伯LIV高爾夫（LIV Golf）巡迴賽，「很大機會我們要考慮改到其它地點，香港哥球會（粉嶺高球場）是本港唯一場地可承辦賽事。」她預料，單是一場賽事取消已會為本港帶來巨大經濟損失，並以澳洲阿德萊德Liv巡迴賽為例，涉及的經濟貢獻預料可多達7,000萬美元（折合達5.49億港元）。

「亞洲職業高爾夫巡迴賽」專員及首席執行官唐籌民亦表示，自己亦是從新加坡飛來香港支持香港哥球會。他表示，香港是舉辦亞巡賽的重要地點，故十分關注擬議發展將會影響粉嶺高球場繼續舉辦亞巡賽的能力，直言建屋方案對初階至專業高球發展均有害（detrimental to the growth of golf），亦會削弱國際賽事對本港的經濟貢獻。

社區組織協會到城規會請願，促政府盡快通過在高球場建公屋。

社區組織協會今早亦派代表到場請願，他們指2018年的「土地大辯論」，已廣泛諮詢及討論，凝聚共識同意局部發展高球場用地興建公營房屋。社協指，對於項目一再被拖延，更可能有機會「喊停」，表示極度失望及遺憾。他們要求城規會盡快通過項目建屋，緩解基層人士住屋的燃眉之急。