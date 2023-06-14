強積金｜積金局完成上輪檢討　供款入息上下限不變　下輪檢討展開

根據強積金條例，積金局須每四年對繳納強積金的最低及最高入息水平進行不少於一次檢討，積金局今日（14日）向立法會人力事務委員會交代2018-2022年周期的檢討結果，指因疫情對不少市民生活造成沉重打擊，嚴重影響小小企業運作，為穩定經濟、為企業提供喘息空間及保障就業等，積金局因此建議不就最低及最高入息水平作調整。



勞工界早前有消息稱，政府會於2025年上調供款入息上下限，強積金每月須供款入息門檻增至1萬元，最高供款入息上限水平升至5.5萬元，即每月供款供上限增至2,750元。積金局在報告指，在疫情受控及經濟回穩前提下，去年第三季展開下一周、即2022-26年周期的檢討，並指根據條例，除定期檢討，積金局可進行額外檢討。



據法定檢討機制，強積金每月最低及最高的入息基準水平，分別為每月就業收入中位數的50%，以及每月就業收入分布中第90個百分值的每月就業收入。積金局以往就最低及最高有關入息水平進行四次檢討，分別是在2006年、2010年、2013年、及2018年進行。

現時，強積金最低及最高有關入息水平為7,100元和30,000元，即市民每月入息低於7,100元不用供強積金，惟僱主仍要按其入息供款5%；如入息高於7,100元，勞資雙方均要按僱員入息供款5%，上限為3萬元的5%，即1,500元。