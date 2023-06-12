黃鴨復活？︱漏氣黃鴨再現維港海面　今日待充氣後雙鴨即將重聚

巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）相隔十年再訪港，惟正式展出首日至下午大概2時，其中一隻需緊急放氣而塌下並運回青衣船塢檢查。主辦方昨日（11日）傍晚公布，橡皮鴨送到青衣船廠後進行反覆測試，將再次在維港海面展出，形容黃鴨「太熱沖個靚涼，再啟航！」



《香港01》記者今早（12日）在維港海面再次見到另一隻黃鴨，尚待充氣，相信市民很快便會見到黃鴨「復活」、雙鴨重聚。稍後《香港01》將直播黃鴨「復活」過程。



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巨型黃色橡皮鴨相隔十年再訪港，惟正式展出首日（10日），其中一隻黃鴨即需緊急放氣而塌下，並運回青衣船塢維修。策展商指，由於天氣炎熱，令「鴨皮」內氣壓上升而繃緊，故決定鬆開接駁縫線即時放氣，現場可見原由縫線連起的駁口位已分開，露出「鴨肚」內部。

《香港01》記者今早（12日）在維園海面，已見到另一隻黃鴨在躉船上，尚待充氣，及後被吊運裝置，放到海面上，相信市民很快會見到黃鴨「復活」、雙鴨重聚。

昨日在青衣船塢測試

昨日（11日）下午有讀者向《香港01》表示，黃鴨已在青衣船塢測試充氣，而主辦方在同日傍晚也表示，橡皮鴨送到青衣船廠後，工作團隊連夜冒雨檢查，並特別因應近日特殊天氣，為橡皮鴨進行反覆測試，亦在檢查時，即時作出排氣及相應措施避免潛在風險，橡皮鴨將再次在維港海面展出。

▼6月11 黃鴨在青衣船塢測試充氣▼

