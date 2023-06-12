黃鴨復活 ︱黃鴨脹卜卜「He's Back！」雙鴨重聚拍住上

兩日前漏氣的巨型黃色橡皮鴨相隔一日再度返回維港，今日（12日）上午時分工作人員於海上為黃鴨重新充氣，約半小時黃鴨再之吹得「脤卜卜」，挺直腰板跟市民見面。

藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）亦有在添馬公園視察黃鴨的「復活」過程，目睹黃鴨「復活」的霍夫曼，興奮為兩隻黃鴨打卡留念，隨即向市民宣布：「OK！He's back！（OK！他回來了！）」，隨即獲在場市民熱鬧歡呼。



【12:48】親眼目睹黃鴨「復活」的霍夫曼，興奮為兩隻黃鴨打卡留念，隨即向市民宣布：「OK！He's back！（OK！他回來了！）」，隨即獲在場市民熱鬧歡呼，他亦有與到場市民一同合照



【12:45】黃鴨「爸爸」荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）在岸邊視察吹脹過程，被圍觀市民「野生捕獲」



【12:41】現場傳來歡呼及掌聲，黃鴨但身後的躉船和工作艇仍在旁邊



【12:37】黃鴨已吹脹得「脹卜卜」，挺直腰板跟市民見面

【12:28】黃鴨差不多吹脹，鴨身搖擺中



【12:21】鴨頭吹至圓碌碌，未能抬起頭來。黃鴨脹程度已八八九九

【12:15】鴨頭充氣至若隱若現，正在扁咀

大批市民頂著猛烈太陽圍觀黃鴨吹脹過程，兩隻鴨快將重聚。（廖雁雄攝）

【12:00】鴨身正在充氣，黃鴨體形正在「掙扎」

黃鴨的頭正被「吊起」以便充氣。（廖雁雄攝）

【11:43】鴨頭正被吊起



【10:45】工作人員在「扁皮」鴨上進行檢查

【10:30】「扁皮」黃鴨被吊起，放置水面



【10:05】躉船停靠維港近添馬公園對開海面



【09:35】載有「扁皮」黃鴨的躉船駛進維港海面

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巨型黃色橡皮鴨相隔十年再訪港，惟正式展出首日（10日），其中一隻黃鴨即需緊急放氣而塌下，並運回青衣船塢維修。策展商指，由於天氣炎熱，令「鴨皮」內氣壓上升而繃緊，故決定鬆開接駁縫線即時放氣，現場可見原由縫線連起的駁口位已分開，露出「鴨肚」內部。

《香港01》記者今早（12日）在維園海面，已見到另一隻黃鴨在躉船上，尚待充氣，及後被吊運裝置，放到海面上，相信市民很快會見到黃鴨「復活」、雙鴨重聚。

▼6月11 主辦方檢查已放氣黃鴨內外部情況▼



昨日在青衣船塢測試

昨日（11日）下午有讀者向《香港01》表示，黃鴨已在青衣船塢測試充氣，而主辦方在同日傍晚也表示，橡皮鴨送到青衣船廠後，工作團隊連夜冒雨檢查，並特別因應近日特殊天氣，為橡皮鴨進行反覆測試，亦在檢查時，即時作出排氣及相應措施避免潛在風險，橡皮鴨將再次在維港海面展出。

▼6月11 黃鴨在青衣船塢測試充氣▼

