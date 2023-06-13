輸入外勞．直播｜建造運輸機場工種引2萬外勞　特別計劃不設時限

行政長官李家超今日（13日）表示，政府將公布應對本地多個行業及工種勞工短缺方案，包括有限度輸入勞工。消息指，運輸業、機場及建造業將透過特別計劃引入逾一萬名外勞。財政司副司長黃偉綸下午公布政府有關輸入勞工方面安排，運輸及物流局局長林世雄、發展局局長甯漢豪、勞工及福利局局長孫玉菡等官員亦將出席，《香港01》現場直播。



發展局局長甯漢豪表示，建造業議會今年2月的預測，未來5年熟練、半熟練工人、技術員短缺會擴至4萬人，今次建造業特別計劃配額為12,000人。甯指，在住宿安排上，建造業特別計劃的僱主須在指定地點提供住宿，包括工地宿舍或中央宿舍，當局將把元朗潭尾社區隔離設施會作為其中一個中央宿舍，由建造業議會管理。



▼6月13日 政府宣布推行建造業及運輸業行業輸入勞工計劃▼



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財政司副司長黃偉綸表示，為應對香港勞動力短缺，政府參考院舍輸入護理院特別計劃，為運輸業及建造業設立特別計劃，並優化補充勞工計劃，處理其他行業的人手短缺。他重申，本地勞工優先的大原則不變。

黃偉綸指，如本地有積極培訓後，仍有人手短缺，適度有規範輸入勞工是不得不考慮的政策，以確保本港經濟有足夠動力發展。輸入勞工只是應對短缺其中一個方法，會加強本地培訓，包括輸入外勞的僱主要付僱員培訓費，供僱員再培訓局做本地培訓工作。

發展局局長甯漢豪表示，建造業議會今年2月的預測，未來5年熟練、半熟練工人、技術員短缺會擴至4萬人，今次建造業特別計劃配額為12,000人。甯指，在住宿安排上，建造業特別計劃的僱主須在指定地點提供住宿，包括工地宿舍或中央宿舍，當局將把元朗潭尾社區隔離設施會作為其中一個中央宿舍，由建造業議會管理。

▼3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港面對勞動人口結構性縮減，2018年勞動人口有368萬人，至2022年只有346萬人，當中低技術減少約16萬人，所以很多行業面對人力不足。

孫玉菡指，初步每半年會向勞顧會作匯報，不同行業計劃會由指定公職人員審批，僱主也要就輸入外勞繳付「僱員再培訓費」，輸入比例為2名本地工人可輸入1名外勞。住宿安排方面，僱主可在本港提供居住地方，或在內地住宿。如輸入外勞為內地人，必須要經內地核准對外勞務企業進行招聘。

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至於公共小巴及客車司機，運輸及物流局局長林世雄指公共小巴空缺將1980人、客車則約1620人，計劃下，配額上限會1700人，包括900個公共小巴司機及800個客車司機。如申請人交齊資料，1至2個月可完成審批。

計劃下，輸入司機須持有非本地駕駛執照至少一年，並參與小巴或巴士駕駛考試及相關職前課程，也要接受實習訓練，完成方可工作。

▼財政預算案．政府推動吸納人才▼

