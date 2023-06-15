鬼王涉溝女課程向學員索54萬　辯稱KOL非商戶　裁誤導營銷罪成

自稱「鬼王」的男網紅，涉在於Youtube開設「觀女術」頻道，聲稱開班教授結識女性技巧，被指以「換裝費」等為由，向學員索逾54萬元，被控誤導營銷罪。他否認指控，並稱他是一名「KOL」(Key Opinion Leader)，而非商戶，他提供的亦非課程，更稱有不少人願意貨金為睹其風采。案件今(15日)在東區法院裁決，裁判官裁定被告罪成。案件押後至7月6日判刑，待索取被告的社會服務令報告。



要求事主付萬元計金額買飾物衣服

被告周柏賢，33歲，報稱導師，否認兩項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，指他於2022年1月26日及2月15日，向兩名事主以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，即兩人就約會課程提供3.82萬或7.6萬元後，再要他份繳付10萬或33萬元購買飾物及衣服等，否則不容許二人繼續上堂。

被告周柏賢自辯時稱不少人會為睹其風采而課金。(資料圖片)

9800美元課程後再要付10萬元服務

鄭姓事主供稱，他於案發時遇上感情問題，因而報讀了被告在Patreon 上的一個價值為9800美元真人特訓課程，以接受「全方位提升溝女能力」的教授。基於鄭之後會有一段時間不在香港，他在被告提議下只交了一半費用。鄭隨後於1月30日在太古城與被告見面，期間被告問及鄭的家庭背景、感情狀況等，並將過程攝錄。及至翌日凌晨，被告發訊息要求鄭再付款10萬港元參加形象改造服務，鄭拒絕。

網上公開鄭會面的片段

同年2月15日，被告在Youtube上傳了與鄭的會面片段，鄭的容貌在片段中公開。鄭立即要求被告刪除，被告卻稱要將鄭「逐出師門」，因為鄭不夠「尊師重道」。因此，被告要懲罰鄭的行為，又稱若要刪除涉案片段，唯一的方法便是交出10萬元。被告另威脅，該片段在網上公開後，未到翌日早上便會有數以萬計點擊量，之後便會有人將鄭「起底」。鄭最後分兩次轉帳了10萬港元到鄭的指定帳戶。

控方指被告是商戶並作出商業行為

控方結案陳詞時指，被告在案中屬商戶，兩名事主是消費者，被告向兩名事主是作出商業行為。案中證據顯示，被告稱只要作一次性付款便可獲為期一年真人特訓，但未有提及「置裝費」、買錶等。而事主供稱，若他知悉須額外支付「置裝費」，便不會作出涉案的決定。

被告辯稱是KOL而非商戶

被告抗辯時強調，他是KOL（Key Opinion Leader）而非商戶。他所提供的亦非課程，因自己沒明確課程時間表，但有「大把人」願為睹鬼王風采而願意課金。

案件編號：ESCC502/2023