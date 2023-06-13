27萬港人上周六出境創五一後單日新高　羅湖口岸最繁忙佔近7萬人

香港與內地全面通關約4.5個月，港人出入境人數屢創新高，上周末更創下五一長假期後單日新高，上周六（10日）有達27萬人離港，與五一假期首日（4月29日）相比只少約5%。至於周日出入境數字更突破50萬關口，高於五一假期每日約45萬，可見即使非長假期的周末，部份港人仍然持續北上內地玩樂。



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上周六出境港人只比五一首日少5%

社會復常後，部份港人回復周末北上玩樂的生活模式。入境事務處資料顯示，上周六（10日）有27萬港人離境。扣除乘搭飛機及坐船往澳門的人數，估計或有多達23萬人是返內地。

周日（11日）則有30.8萬港人返港，兩個數字均與五一長假期相近，出境港人創下五一後的單日新高。

資料顯示，港人上周六北上內地，以羅湖口岸、落馬州口岸及深圳灣口岸為主，分別有69,156人、62,140人及28,078人；至於新落成的香園圍口岸亦有18,953人。多個口岸共錄得27萬人出境，與五一假期首日約28萬人相近，僅相差約5%。

周日港人出入境總數高於五一假期8.8%

若以港人總出入境數字計算，周日更突破50萬關口，錄得506,889人，相比五一假期每日約45萬人數更高。若以五一假數字最高的日子，即465,810人計算，亦相差達8.8%。

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5月周六每日逾20萬人出境

其實縱觀整個5月份，港人每逢周六的出境數字持續高企，一直維持逾20萬人。而周日回港的人數亦同樣高企，甚至在5月28日多達378,554人，更高於五一假期最後一日。

由此可見，港人北上高峰期，並未因長假期結束而終止，從數字上更反映趨勢一直持續，甚至有攀升的跡象。