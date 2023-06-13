大坑西邨重建｜外120戶補交住戶資料聲明　剩100戶拒接受回遷安排

大坑西邨重建在即，平民屋宇有限公司本月初指，仍有224戶仍未交回「住戶資料聲明書」，佔整體住戶約兩成，呼籲相關住戶盡快提交，否則將當「黑戶」處理，循法律途徑收回單位。

平民屋宇今日（13日）表示，在不足兩周內，已有多近120戶補交聲明書，同時亦接獲不少租戶遞交回遷安排同意書，形容該機構的安排「獲租戶積極回應」。對於大坑西邨居民權益關注組要求「一屋換公屋」，平民屋宇則重申，安排租戶上樓如同在公屋輪候冊上「插隊」，有違公平原則，但可協助租戶申請過渡性房屋，在回遷前的5年「落腳」。



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平民屋宇表示，直至周一，有多近120戶已補交「住戶資料聲明書」，機構過去10日亦已派員參與多場回遷安排講解會，為逾1,000名大坑西邨住戶講解回遷安排及解答問題。

大坑西邨居民權益關注組日前批評，回遷機制欠缺諮詢，要求「一屋換公屋」。平民屋宇重申，今次提出的租戶支援和回遷安排「合情、合理」，可滿足大部份合資格大坑西邨租戶的需要，又指租戶要求安置上公屋的要求，如同「插隊」，對公屋輪候人士造成不公，故不適宜動用公共資源安置大坑西邨租戶。

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平民屋宇將向合資格居民發放重建期間的租金及交通津貼。（平民屋宇有限公司新聞稿截圖）

平民屋宇續指，多個過渡性房屋營運團體均對大坑西邨租戶申請入住反應正面，平民屋宇將於日內安排駐邨社工隊，為有需要租戶講解申請須知，並撰寫推薦信，以加快申請進度，讓租戶在簽署同意書前已有妥善的暫遷居所；社工隊亦為有特殊情況及社會服務需要的租戶提供協助。

平民屋宇又指，按建築工程顧問意見，有信心重建單位能在全體租戶遷出後5年內，即2029年或之前完成，一旦工程延誤，亦會評估對已獲回遷安排租戶的實質影響，以合理及靈活處理方式決定相關安排。