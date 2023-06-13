日本街頭音樂人Mr. Wally稱被拒入境　被指曾違法街頭演奏

日本街頭音樂人「Mr. Wally」早年經常現身香港街頭表演，他今日（13日）在社交媒體表示，周一（12日）在香港機場入境時，被入境處「審問」兩小時，指他曾在本港街頭演奏，屬犯法行為，因此拒絕他入境並需要遺返。「Mr. Wally」形容是「非常不合理嘅理由」，他估計真正原來可能與2019年反修例示威期間，曾展示「香港人加油」的字句有關。他同時宣布香港的活動正式劃上句號。



《香港01》正向入境處查詢。



Mr. Wally報稱，昨日（12日）在香港機場被拒入境。（資料圖片）

Mr. Wally在Facebook表示，昨日在香港機場被入境處人員帶到一間房間，形容「接受咗兩個鐘頭以上嘅審問」，原因是「以前曾經喺香港街頭演奏」。

引述人員指 街頭演奏屬犯法

他指自己本身持有工作假期簽證，但對方指街頭演奏屬犯法。他表示，自2015年以來訪港35次，今次第36次入境，首次聽到相關說法，即使報稱今次是來港探朋友，入境處最後仍拒絕其入境，並需要遺返回日本，形容是「非常不合理嘅理由」。

Mr. Wally在Facebook表示，在香港機場被拒入境，他在fb展示一張機艙照片。（Mr. Wally fb相片）

宣布香港活動正式劃上句號

他估計，真正被拒入境理由與2019年至2020年期間，於街頭表演時展出寫有「香港人加油」的字句有關，被當局以為進行民主運動。他又稱，自2020年後不少日本記者或民運人士同遭拒入境並遺返，認為港府「將可以推動香港民主運動嘅外國人記者或民主運動份子排除在外。」

Mr. Wally認為，「香港喺2020年後已經完全變樣，容不下一絲言論自由」，他感謝香港「粉絲」的支持，但在香港的活動正式劃上句號。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4(15)條，任何人不得無合法權限或解釋而在公眾街道或道路上奏玩樂器；任何人如欲奏玩樂器，可向警務處處長申請「在公眾街道或道路奏玩樂器許可證」。