國安法指定法官涉司法抄襲　判辭98%抄原告陳詞　上訴庭下令重審

國安法高院指定法官陳嘉信，被指在審理一宗侵權案時「司法抄襲」(judicial copying)，把原告的陳詞「搬字過紙」地抄到其裁決書上，並佔其判辭的98%，餘下2%亦沒有一句是法官用自己文字寫的完整句子。敗訴的被告不服裁決，早前提出上訴，上訴庭3名法官認為，陳官做法令外界覺得他是在「走捷徑」，其抄襲的質素，難令人認為法官有運用其智慧去得出結論，在別無選擇下，唯有裁定被告上訴得直，下令將案件交予另一名法官審理。



被告被指便用黃道益標誌

該案的原告為黃道益活絡油，7名被告：星洲藥業、星洲藥業（香港）有限公司、星洲藥業有限公司、南洋（新加坡）藥業公司、Law Yan Wai（音譯：羅仁槐）、高惠萍及羅家琪。陳官裁定原告勝訴，被告提出是次上訴。

原告於2014年入稟，指被告至少在2012年起開始在其產品包裝上，使用「黃道益」、「黃道益活絡油」、「黃道人」及「黃道老人」等標誌，故要求法庭禁制被告假冒商品和侵權。陳官於2021年下判辭裁定原告勝訴，並需支付訟費。

國安法指定法官陳嘉信，被指在一宗侵權案中涉司法抄襲，該案需要換官重審。(資料圖片)

判辭98%是原告書面陳詞

被告提出上時指陳官疑「司法抄襲」，並附上列表，逐段比較原告陳辭及

陳官裁決書的內容，並發現陳官的裁決書內容，有超過98%是抄襲原告的書面陳辭，其餘2%亦沒有任何一句是由陳官親自撰寫。被告認為陳官未有作出獨立判斷，也沒有給予足夠理據裁定原告勝訴，形容陳官：「沒有將獨立思考帶到他的司法功能上。」要求法庭下令重審案件，重新審視涉及「司法抄襲」的證供等。

大量抄襲令人懷疑法官未有考慮理據

上訴庭法官在判辭指，司法抄襲在過去20年成為本港、英國和加拿大等地法院的討論議題。上訴庭並引用一個終院案例指，法官在審理案件時應有獨立思考，大量抄襲其中一方陳詞，難免會引起外界懷疑該法官有否考慮另一方的理據。

判辭未提及辯方說法

根據被告呈上的列表，陳官的裁決書只是對原告陳辭作了些許修飾，例如將「原告」和「被告」英文簡寫轉為全寫、把「背景」改做「簡介」等，其餘都是「搬字過紙」。被告原審時亦有呈上36頁結案陳詞及37頁附件，但陳官並未在判辭提及，令一個合理的人絕對難以相信法官能夠運用他的智慧，處理本案爭議議題。

抄襲質素令外間感到不公

此外，因陳官大量炒襲原告一方的陳詞，令敗訴的被告更感不滿，覺得陳官只是「走捷徑（take the easy way out）」，並放棄其司法責任（judicial responsibility）。令人遺憾的是，裁決書抄襲的程度、質素及性質，都是反駁法官執行司法公義的有力理據，令外間感到不公，上訴庭別無選擇，並接納這項理據，裁定上訴得直，並下令案件發還予另一名法官審理。

陳官曾處理榮光歌禁制令聆訊案

陳嘉信法官亦是國安法的指定法官，曾有份審理唐英傑涉煽動他人分裂國家案。他原本亦是民主派初選案原審法官，但在開審前因健康理由退出，改由另一法官頂上。高院日前聆訊的《願榮光歸香港》禁制令案，亦是由陳官處理。陳官在2017年在高院處理一宗藐視法庭案時，有操普通話人士亮刀並大喊：「無法無天。」幸而陳官和法庭職員及時撤退，事件未有人受傷。

案件編號：CACV 225/2021