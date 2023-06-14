iTunes下架《願榮光》　Apple Music原創版消失　只餘台灣版

港府向法庭申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》，《國安法》指定法官本周一（12日）將案排期7月21日聆訊。當日多個主要音樂平台仍然可以搜尋到各個《願榮光》版本。不過，Apple Music今日（14日）已率先將《願榮光》下架，原創版、純音樂版、英文版等均告消失，只餘下一個台灣版。同為Apple音樂軟件的iTunes亦已經《願榮光》下架。

本港暫時僅剩YouTube仍有《願榮光》影片可以瀏覽。



《香港01》本周一（12日）在開案當日瀏覽多個音樂平台，包括iTunes、Apple Music、KKBOX、Spotify、YouTube等均有顯示《願榮光》搜尋結果，亦提供多個音樂版本，包括創作人「湯瑪仕與眾香港人」版本。當中更以購買歌曲的iTunesz，排行十大排名一度榜清一色是《願榮光》系列或相關的歌曲。

YouTube Music原創音樂版消失 影片仍可觀看

不過，今日iTunes已經《願榮光》下架，已下載的檔案則可以繼續收聽，同樣是Apple音樂軟件的Apple Music亦無法搜尋大部份《願榮光》版本，原本5個版本包括原創「湯瑪仕與眾香港人」版、純音樂版、英文版等已消失，現時只餘下一個台灣樂團的版本。

至於YouTube Music同樣只剩下《願榮光》台灣樂團版本，不過YouTube上仍然有影片版本。

6月14日，YouTube Music 只餘下台灣版《願榮光》。（網上截圖）

港府早前向法庭申請禁制令，要求禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光》，高等法院本周一開庭處理，《國安法》指定法官陳嘉信將案排期7月21日聆訊。

律政司今日根據法庭命令，將有關禁制令申請的傳訊令狀、臨時禁制令傳票及法庭命令上載於特區政府、律政司及警務處的網站，公眾人士可以上網查閱。提出抗辯的人士可於6月21日或之前於辦公時間內到灣仔分區警署報案室提交法庭命令指明的個人資料和繳付所需行政費用後，接受送達案件相關文件的副本，並須於收悉該等文件後的七天內提出書面反對理由。