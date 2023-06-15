前警涉收貸款洩露警方運作　被捕後稱回答全屬揑造　今認罪候判

一名時任警員被指向貨款公司董事收款貸款逾1.3萬元，以回答對方查問警方運作，兩人因此被廉署起訴。其中被控兩罪的警員曾一度認罪，其後又想撤銷答辯。案件今(14日)處理其撤銷答辯的申請，但警員則決定認罪，案情指警員曾回答貨款公司董事的查問，包括稱取閉路電視片段，需申請搜查令等。而警員被捕後，則指其回答只是揑造出來。案件押後至7月4日求情及判刑，期間警員准繼續保釋。



兩名被告分別為蘇靖峰（29 歲，報稱前警員）及彭閏謙（37 歲，貸款公司董事兼股東）。蘇被控公職人員接受利益罪和訂明人員索取利益罪。此外，他曾因涉外圍賭博投注逾32萬元，被判120小時社會服務令，惟進行社會服務時卻遲到並曾收警告信，之後被改判入獄10日，但准緩刑12個月。至於彭閏謙則被控向公職人員提供利益罪，其案件押後至7月11日再訊。

警員共收取逾1.3萬元貸款

就蘇今承認的案情指，彭於2019年在電話推銷貸款服務時認識蘇，亦曾將蘇和蘇的妻子轉介予多間貸款公司。自此，蘇和彭會透過 WhatsApp 保持聯絡，大多談及貸款事宜。於2021年6月起，蘇向彭索取貸款，彭沒有查問下便把款項存入蘇的妻子戶口。

於同年7月14日，彭把一張旺角警署報案編號卡的照片發給蘇，要求幫忙查看案件進度。蘇數天後回覆，詢問駐守旺角警區的人，並指向便利店索取閉路電視片段，需要申請搜查令。此外，由於案件涉及替更司機，追查的士司機需時。蘇於翌日又指，已著駐守旺角警區反三合會行動組的同期，通知他有關案件進度。彭感謝幫忙時，蘇立即借錢，但沒有指明金額。蘇之後把1000元的貸款轉帳至蘇妻的戶口。

蘇於同月26日再向彭借款，彭回覆沒有閒錢，接著問警方會否重覆掃蕩某一派對房間，蘇回覆除非有人投訴或有其他原因，否則甚少發生。而彭翌日把500元的貸款，轉至蘇妻的戶口。此外，蘇及後多番索取貸款，彭亦答應要求。

警誡下稱回應貨款公司董事的查問 均屬揑造

案情指，於2021年6月底至10月期間，蘇共16次接受彭的貸款，合共13300元，並已歸還所有貸款。

此外，蘇於2021年6月因為無法清還信用卡欠款，被頒令破產。他其後透過WhatsApp，向一名同僚發語音訊息，索取10000 元貸款，並解釋因破產令，其銀行戶口被凍結，他需要錢應付開支，而同僚拒借錢。

蘇被捕後，警誠下承認向彭索取貸款，但他回答彭就案件的查問和派對房間的執法行動，則是因應警方慣常調查方法而揑造出來，蘇沒有就該案和派對房間的執法行動，接觸任何警員。

案件編號：STCC1461/2023