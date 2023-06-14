涉闖入賓館襲擊職員和燒床單　持雙程證男子認罪候判

持雙程證來港的男子去年突走入九龍城一間賓館，胡言亂語，又用酒精搓手液噴向一名職員，繼而拳打踢腳。此外，他又在房內燒床單。該男子今（14日）在區域法院承認傷人、刑事損壞及罔顧生命是否會受到危害而縱火共三罪。案件押後至7月21日判刑，期間索取被告的精神及心理報告。



案情指，賓館職員於去年1月2日下午1時許，正在房間內清潔時，上身赤裸、下身短褲的被告馮錦明(37歲)突然走近，遞上一本黑色筆記本，並向職員胡言亂語。職員告訴馮，如果他不是來租房便請離開，馮卻拿出一支酒精搓手液噴向對方，再嘗試用打火機點火，但不成功。之後，馮拳打職員額頭兩下。

職員之後走到另一房間，馮跟隨並踢向其胸口令他倒地，再用塑膠垃圾筒數次打他的頭部。襲擊持續約半分鐘，垃圾筒因而被損毀。職員大叫求救，其中一名賓館住客目睹事件後，著馮停止。其後警察到場，發現馮在8號房，房內床單起火，但火勢輕微，而他手持打火機及酒精搓手液。馮隨即被制服，有住客將房內即將熄滅的火種徒手拍熄。職員送院驗傷，證實其頭皮及額頭裂傷，他亦感到胸壁及腰側挫傷。

案件編號：DCCC984/2022