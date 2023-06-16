曹貴子及康宏前高層脫詐騙罪　律政司提上訴要求重審　上訴庭駁回

有「股壇醫生」之稱的商人曹貴子，被指於2016年擔任上市公司康宏環球旳影子董事期間，與兩名康宏的時任高層串謀，在推動康宏環球子公司收購由曹任大股東的信盈國際時，沒有向康宏董事局和聯交所等申報。三人被裁定串謀詐騙等罪不成立，而律政司以案件呈述方式提出上訴，要求案件發還重審，上訴庭今(16日)頒判辭駁回上訴。



三名被告分別為曹貴子、陳麗兒和陳毅凱，原被控串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪。控罪指他們於2016年4月1日至2017年12月7日期間，一同串謀詐騙聯交所、康宏環球控股以及其董事局及股東，即隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易，並在沒遵守《上市規例》下於2016年9月5日收購信盈國際。

3人另被控一項公司董事作出虛假陳述罪，指他們於2017年3月29日，意圖就有關康宏環球的事務欺騙公司成員，贊成公司的《2016年年報》，而他們知道年報內容是或可能是誤導、虛假的。

案件編號：CACC286/2021