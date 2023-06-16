涉發表港獨言論　23歲留日女子被控煽動罪　准保釋候訊

一名日本留學的23歲香港女生，涉在Facebook帳戶發表涉及港獨的言論，內容包括「光復香港時代革命」等。她早前因為更換身份證而回港，繼而被捕。她被控一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，案件今(16日)在西九龍法院提堂，被告暫毋須答辯。由於辯方擬提出法律爭議，爭議與「快必」譚得志涉發表煽惑文字案有關。而高等法院將於下月4日處理「快必」案的上訴許可。裁判官因此把本案押後至8月2日再訊，以審視「快必」案的進度，期間准許被告保釋。



被告袁靜婷（23歲，學生），被控於2018年9月7日至2023年3月8日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook和Instagram發佈、提供及或持續提供陳述、照片及或圖片，具意圖：引起憎恨或藐視中央及或特區，或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法指定制定的事項；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

裁判官今批准被告以現金1萬元，和母親的人事擔保1萬元保釋。被告亦不可離港，每星期到警署報到兩次。除此之外，被告亦不可作出危害國安行為，須刪除電子裝置社交媒體應用程式，不得參與超過5人的通訊平台群組，如警方要求，須登入帳戶讓警方檢查。

案件編號：WKCC2602/2023