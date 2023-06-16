扶貧委員會今開會未提扶貧報告　委員稱政府仍在思考貧窮線新指標

撰文：江麗盈
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扶貧委員會今午（16日）開會，有委員表示，會上未有討論扶貧報告，當局則透露仍在思考貧窮線要加入甚麼指標，以反映各項措施成效。該委員又指，今次會議較多討論當局早前提出的精準扶貧項目，當中就社區客廳計劃，有委員提醒當局須主動派員接觸有需要的家庭，並在社區客廳開辦不同的活動，供有需要人士參與。會上也有委員反映，時有聽聞部份參與共創明「Teen」計劃的初中生因名額有限，未能參與心儀活動，促政府了解那些活動受初中生歡迎，並多開辦相關活動。

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有扶貧委員會委員表示，今次會議未有談及扶貧報告，至於貧窮線，政府在會上曾稱，仍在思考貧窮線要加入甚麼指標，以反映各項措施成效。有委員則曾在會上提醒政府，除卻推動精準扶貧的項目，也要關注貧窮人口的收入、工資，亦需思考如何改善在職津貼。

會議集中討論當局提出精準扶貧項目　包括社區客廳

該委員也表示，今次會議較多討論當局早前提出的精準扶貧項目，如社區客廳、課後託管計劃等。該委員指，就社區客廳計劃，有委員向當局表明，有需要人士不會自己走去社區客廳，必須靠「洗樓」這類方式主動接觸有需要的家庭，並設立計劃，在社區客廳開辦不同的活動，供有需要人士參與。

有委員擔心依靠關愛隊義工發掘有需要家庭　效率成疑

該委員提到，當局在會上透露，希望未來18區關愛隊可以擔當主動發掘及接觸有需要家庭的角色。不過，有委員擔心，18區關愛隊人手有限，如只靠義工推動，對相關工作的效率有懷疑。當局則回應指會再作研究，確保關愛隊有足夠人手。

名額少無法參與　委員促增共創明Teen受歡迎活動名額

會上也有談及共創明「Teen」計劃，有委員在會上向政府反映，參與計劃的導師人數不穩定，並談及計劃中雖有很多吸引初中生的活動，但當中不少活動名額較少，令部份想參與的初中生無法參與，促當局了解哪些活動受初中生歡迎，多開辦這些活動。

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