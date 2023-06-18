黃鴨．直播｜父親節維港巡遊　到達尖沙咀文化中心　稍後回港島

巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）今日「父親節」最後展出，下午1時開始會在維港「暢泳」，途經中環、銅鑼灣、炮台山、尖沙咀再返中環巡遊一圈，展覽將隨即圓滿閉幕，與香港市民告別。《香港01》直播黃鴨「游維港」。



「橡皮鴨」巡遊期間，有多艘船「護航」同行，沿途岸邊亦可見有市民爭相拍照。大約下午2時10分，黃鴨已游過炮台山，並轉身向尖沙咀出發，橫過維多利亞港。到了約2時35分，黃鴨已經到達星光大道。



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【15:00】黃鴨到達尖沙咀文化中心，之後再度轉身，重返港島，往灣仔出發。

【14:35】巨型黃色「橡皮鴨」已到達尖沙咀星光大道。現場有大批市民迎接黃鴨，有人帶同鴨仔公仔與黃鴨合照，公仔又發出鴨叫聲，氣氛熱烈。

巨型黃色「橡皮鴨」已橫過維港，到達紅磡理工大學外，往星光大道出發。（《香港01》直播截圖）

【14:30】巨型黃色「橡皮鴨」已橫過維港，到達紅磡理工大學外，往星光大道出發。

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黃鴨游出維港後約一小時，已「華麗轉身」，並途經炮台山東岸公園主題區，向尖沙咀方向進發。（陳淑霞攝）

【14:10】巨型黃色「橡皮鴨」到達炮台山東岸公園主題區，與俗稱「大金蛋」的中環灣仔繞道空氣淨化系統排風口「碰面」。黃鴨隨後「華麗轉身」，向尖沙咀方向進發。

巨型黃色「橡皮鴨」到達炮台山東岸公園主題區，與俗稱「大金蛋」的中環灣仔繞道空氣淨化系統排風口「碰面」。（《香港01》直播截圖）

【13:50】巨型黃色「橡皮鴨」已游經第一站銅鑼灣避風塘，再往北角方向出發。

大約下午1時50分，黃色橡皮鴨已游經銅鑼灣避風塘。（《香港01》直播截圖）

【13:40】巨型黃色「橡皮鴨」游經灣仔會展。

【13:30】黃鴨將會游經的東岸公園，現場已有逾百市民等待黃鴨巡遊，並有最少兩架警車停泊戒備，亦有警員駐守。從公園望向會展方向，已可遙遠瞧見黃鴨的正面。

大約1時30分，東岸公園主題區內已有逾百市民等待黃鴨巡遊。（陳淑霞攝）

【13:20】巨型黃色「橡皮鴨」啟程慢游往銅鑼灣。

【13:00】巨型黃色「橡皮鴨」準備從中環海濱出發。

大約1時20分，巨型黃色「橡皮鴨」啟程。（《香港01》直播片播）

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