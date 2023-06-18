黃鴨｜告別在即市民趕赴會　好爸爸帶仔女打卡：就算幾大雨都出嚟

今天（18日）是父親節，亦是兩隻巨型橡皮黃鴨最後「出巡」日子。雖然天氣不穩，一度大雨滂沱，但臨別在即，不少市民仍趕赴到場一睹「鴨姿」，現場人山人海，需排隊「打卡」。有爸爸手抱年幼女兒，與太太到場，盼搏女兒一笑，「佢好鍾意鴨仔，所以就算幾大雨都好多，都諗住擔遮嚟同佢睇睇。」有一家四口則「趕尾班車」赴會，「噚日落大雨無嚟到，今日最後一日，無論幾大雨都好都會出嚟。」



+ 16

由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型黃鴨闊別本港10年後，於本月9日再度重臨維港，更「攜眷」出席。主辦方日前宣布，受不同天氣、突如其來外在環境及營運成本上升的挑戰，兩隻黃鴨將提早於今天與港人道別。

天文台今早一度發出黃色暴雨警告信號，不過仍無損港人賞鴨心情，金鐘添馬公園對出海旁擠滿大批市民，於各觀景台排隊「打卡」；亦有不少遊艇在附近海域徘徊；又有人疑違規在水域上航拍。上午約11時，天氣回穩，金鐘港鐵站陸續有市民魚貫步往添馬公園方向。

大雨無阻打卡潮 父親為女兒準備衫褲替換

謝生及謝太今日帶同女兒到場打卡，「阿女其實好鍾意所有同鴨仔相關嘅嘢，所以就算幾大雨都好，都諗住擔遮嚟同佢出嚟睇睇。」謝生說，今早落大雨，「現場都比我預期多人，見到好多人都唔怕風雨出嚟。自己就攞咗遮，幫阿女拎多套衫褲鞋襪，最多都係大家濕晒，再重新換衫。」

+ 1

他又說，雙鴨同時訪港是難得的機會，對展期縮短感到可惜，「上一次嚟已經係好多年前，可惜（展出）時間咁短，如果可以長啲會更加好。」他估計或受到天氣因素影響，主辦方遂需提早結束展期，「可能之前都爆過一次（其中一隻黃鴨需放氣），唔想image（形象）唔好。」

蘇生一家四口亦趁女兒舉行生日會前，到場觀賞黃鴨。蘇生表示，今日是最後一天，「小朋友又未睇過，所以帶佢哋嚟睇。」蘇太則指，昨天已打算到訪，但打算出門時適逢黃雨，遂只能作罷，「（但今日都黃雨喎？）預咗㗎喇，所以都做足準備，」包括為子女們穿上雨衣，「好彩嚟到嘅時候就冇落大雨。」蘇生說，太太10年前曾到海港城觀賞黃鴨，「自己就冇認真睇，仔女都未出世，成家人一齊真係第一次睇。」

兩隻黃鴨今日下午1時將兵分兩路，一隻繼續坐陣維港沿岸，另一隻黃鴨則從中環海面出發，沿維港海岸線暢遊，經過銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，游向尖沙咀，途經星光大道，抵達文化中心後會折返中環海面，與同伴團聚。