國泰歧視風波｜8月起內地航班增普通話空姐空少作廣播多聘內地人

國泰航空上月21日一班四川成都飛往香港航班上，三名空姐涉歧視非英語乘客，事件牽連大波，更上升至中港矛盾級別，國泰多番道歉並成立領導跨部門工作小組改善。國泰行政總裁林紹波今（19日）向員工發信，指未來數月將落實多項優化措施，包括擴大普通話服務的範圍，優先在往返內地航班加入會普通話的機艙服務員、機艙服務員的名牌將顯示可提供服務，若能使用多於一種亞洲地區語言；該名機艙服務員可獲新增設津貼。



另外，國泰將在7月啟動在中國內地招聘機艙服務員的項目，進一步擴大普通話服務團隊。



林紹波在信中向員工簡報三周前親自領導跨部門工作小組成果，指正積極查找事件問題癥結、分析根本成因及探討改善方案。他稱未來數月會落實多項優化措施，包括擴大普通話服務的範圍、中國內地招聘機艙服務員及提升服務文化培訓。

就擴大普通話服務的範圍，林指考慮到講普通話的顧客日漸增加，會優先在往返中國內地的航班，增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返內地的航班於8月起均有普通話機艙廣播；機艙服務員的名牌上將清晰顯示出可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言。倘機艙服務員如能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。

信中又提到，隨著講普通話的顧客不斷增加，國泰計劃於7月啟動在中國內地招聘機艙服務員的項目，進一步擴大普通話服務團隊，促使機組人員多元化，並強調目前機艙服務員團隊仍會以中國香港員工為主，但同時為配合整體顧客需求，會從中國香港以外的地區進行招聘。

林紹波又稱會提升服務文化培訓，7月起會為機艙服務員團隊就以客為先的服務文化提供一項新增培訓，全面貫徹設想周到、積極求進和全力以赴的核心價值等，加強培訓；相關服務文化培訓會持續進行，並配合入職、晉升及推出新服務等現有培訓，需要所有機艙服務員參與，未來會進一步將相關培訓延伸至其他顧客服務團隊。