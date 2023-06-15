初選案（十）｜被告開始自辯　鄭達鴻稱不同意公民黨否決財案立場

被選案經過65天審訊，控方已完成舉證，雙方律師亦完成法律爭辯，16名否認控罪的被告全部表證成立，辯方開始陳述其案情，其中13名被告將會出庭自辯。不作自辯的吳政亨率先作抗辯，其代表律師要求法庭接納吳的一個訪問為證供，吳在該訪問中提到在「攬炒書」及「35+」二選一，他會希望支持「35+」；公民黨的鄭達鴻出庭自辯，指譚文豪當時主張「去得盡啲」，聲稱以否決預算案迫政府回應五大訴求。鄭稱他曾反對，但楊岳橋等人仍一意孤行地開記者招待會，鄭稱他並不同意，會上只負責舉牌，又由於他需要黨的資源作宣傳，故沒有向黨坦承其立場。



16名受審被告。(詳看下圖)

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初選案時序。(詳看下圖)

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第66天 吳政亨接受訪問稱希望大家支持35+先

被告吳政亨並沒有出庭自辯，但傳召了一名曾訪問他的《蘋果日報》記者作供。該記者稱在2020年6月訪問吳，並問到民主黨不願簽署《墨落無悔》聲明書，吳回應說：「如果喺攬炒書同35+之間只能選一樣嘅話，我絕對希望大家支持35+先。」唯法官認為此屬「傳聞證供」，不能呈堂，辯方最後只把訪問作臨時證據。

被告吳政亨曾接受訪問指，若在「攬炒書及「35+」二選一，他會希望支持後者。

第67天 鄭達鴻出庭作證 透露黨內由現任議員話事

公民黨成員鄭達鴻出庭自辯，他稱當初因認同該黨的理念而加入，惟期後發現該黨的決策主要由黨內當時的立法會議員「話事」，任執委的他只是「橡皮圖章」般，象徵式地通過，即使黨員表達強烈意見，都很難說服最高權力決策者，並承認黨內運作並不民主。鄭又稱他自2016年起出任區議員，政治問題上與建制派針鋒相對，但民生議題上會互相合作。他因為有意參選2020年的立法會選舉，需要黨的支持，故接受黨的提名留在執委會。

此外，吳政亨的律師要求法庭以「混合式供詞」，即同時包含入罪及開脫性質的供詞，以例外情況接納吳的訪問為「傳聞證供」，獲法官接納。

譚文豪主張去得盡啲 公民黨開記招未獲執委批准

鄭達鴻續稱，他當時並非爭取連任的議員，且取態較溫和，而民調顯示民主派支持者會支持初選的勝出者，他認為需靠公民黨參與初選，才有勝算機會。然而，在2020年3月該黨進行籌備會議時，譚文豪建議以「否決財政預算案」作為爭取五大訴求的籌碼，並認為可避免遭人夾擊，但鄭卻認為公民黨屬理性中產，為何要與本土派爭，鄭亦提到代表郭家麒的助理亦提出反對，但楊岳橋及譚文豪卻一意孤行，並於同年3月25日招開記者招待會表明立場。鄭稱該記者會並未得黨內的執委批准，他當日在記招上只負責舉牌。

第68天 認為楊岳橋會上言論只是政治語言

鄭達鴻繼續提及公民黨於2020年3月的記者招待會，並稱他並不贊同黨魁楊岳橋會上的話，包括楊稱該黨在預算案上會：「義無反故投反對票」等，認為楊的言論只是政治語言。鄭重申其立場：若政府在財政預算案拋出利民政策，他無可能會反對，他亦無預期會投反對票，並深信政府會按民意及與民主派商談，相信政府是理性的。如果當選後無法改變黨的立場，最壞情況他會選擇退黨。

鄭達鴻稱他在2020年3月25日的公民黨記者上只負責「舉牌」。(資料圖片)

鄭曾兩度反對簽署《墨落無悔》聲明

鄭又稱，他曾兩度反對簽署《墨落無悔》聲明，認為公民黨作為一個大黨，不應該「話簽就簽」，否則「黨格何在？」而且公民黨的受眾者是「理性溫和中產」。他指楊岳橋及譚文豪起初亦擔心，一旦簽了，日後便會有無窮無盡的聯署，惟黨內議助及當工卻認為只是公關舉動，建議趕快簽下，令矛頭指向無簽的政黨，最後決定以黨名義簽署，希望能保留一點彈性。

第69天 鄭達鴻稱公民黨在國安法實施前曾召開緊急會議

鄭達鴻作供時提到，國安法於2020年6月30日深夜通過前數小時，公民黨內的元老曾召開緊急會議，商討是否有需要更改政綱以免違法。經討論後，最終決定作3項更改，包括：由「原則性反對過國安法」改為「承認國安法已在港實施」，希望在基本法第18條下修訂國安法；除了與建制派參與外訪的立法會議會聯絡小組，不再提倡要與外國有聯繫；以及將「否決一切議案作為籌碼爭取五大訴求」，改為不再否決一切。

此外，楊岳橋及郭榮鏗亦有再審視參與政綱，並改成「無字政綱」。鄭隨後更改其宣傳單張，並經郵局批准後寄出，故他深信其單張未有違法。

初選案第70天 鄭達鴻指公民黨內人脈亦未收消息指有問題

被告鄭達鴻繼續作供，並指國安法實施後，公民黨和他本人，均有再三思考否決預算案的主張會否違法，公民黨曾透過秘書處問戴耀廷3次，戴回應沒有問題，黨內的法律界人士在緊急會議時有討論，亦得出同樣結論，黨內的人脈亦沒有收到消息指有問題，本身有修讀法律的他，亦有研究《基本法》，發現起草時已預視預視案被否決情況，但在行政、立法機關等互相制衡下，應不會導致政府癱瘓。

鄭正式參選後有被選舉主任問及有關問題，惟最終仍被DQ。鄭稱他之後便開始淡出黨務，更在同年底宣布退黨。他慨嘆雖然成了區議員，並取得實習大律師資格，但其意見仍未獲黨接納，令他感到心灰意冷。

惟法官指公民黨在國安法實施後，其Facebook的帖文仍有提及：「否決包括財政預算案在內的政府議案、法案及撥款」，質疑公民黨立場有否明顯改變。鄭回應稱是有改變的，但非人人都見到，黨亦不想公眾覺得有重大改變。

此外，鄭接受其他辯方律師盤問時稱，他估計另一名同是來自公民黨的被告李予信，應是在2020年6月，即初選前約一個月，才被黨內資深黨員「徵召」參選。

鄭達源指公民黨曾3次問戴耀廷，否決財案的主張會否違反國安法，鄭均回應沒有問題。（資料圖片）

聆訊第71天 鄭達鴻稱參選時已打算不跟黨立場

鄭達鴻接受盤問時重申，他不認同公民黨否決預算案的主張，他曾向競選經理透露，若他當選打算申請豁免跟黨立場投票，他亦曾向其競選經理提及此事。法官不禁問他有否擔心競選經理會泄密，又問鄭有否想過向黨坦承表明其立場。鄭回應稱該競選經理是疏離的黨員，與他在同一條船，但鄭承認沒有向黨坦承，因當時仍需要黨的資源作宣傳，認為並非適當時機。

聆訊第72天 公民黨怕被人見縮得勁 改政網未敢公開

被告鄭達鴻作供時透露，公民黨因怕「俾人見到縮得好勁」，故在國安法實施後雖已修改政綱，及刪除使用否決權等字眼，仍未對外公布，但保留在政綱提彈劾時任特首林鄭月娥，因為公民黨認為政府需對2019年社會運動負責，希望藉議會彈劾，並成立獨立調查委員會調查事件，看有否罷免理據。

李予信街頭活動被邀到警署 黨即考慮派其出選

此外，鄭達鴻又透露，另一公民黨的被告李予信，原本想專注地區事務，已不在黨內有關選舉的群組。惟李參與街頭活動後被邀請到警署，黨開始討論派李出選超級區議會，鄭稱因黨內有人擔心被指街頭貢獻不足時，若遇到攻擊，可以有話回應，他否認黨時要找個「街頭勇士」，但認要找一個曾被邀到警署，甚至曾被捕的人。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022