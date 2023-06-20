七一｜M+、故宮博物館免費開放一天　訪故宮須網上預約明午登記

七一回歸踏入26周年，特首李家超今（20日）宣布，政府及公營機構將會帶頭推出多項優惠活動。西九文化區管理局發言人隨後表示，M+各個展覽以及香港故宮文化博物館7個專題展覽將於7月1日免費開放，予公眾入場參觀。

訪客可於明天（21日） 下午3時起於網上預約七一當日的故宮館免費標準門票，欲參觀M+者則毋須提前預約。值得注意的是，兩個故宮館特別展覽不包括在內。



西九文化區管理局發言人表示，香港故宮文化博物館7個專題展覽將於7月1日免費開放，明天（21日） 下午三時起於網上預約。（資料圖片/ 廖雁雄攝）

西九文化區管理局今日（20日）發言人表示，為慶祝香港特別行政區成立26周年，M+各個展覽以及香港故宮文化博物館7個專題展覽（展廳1至7）將於7月1日（星期六）開放予公眾免費參觀。

發言人續指，參觀香港故宮文化博物館的訪客可於明天(星期三) 下午3時起經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台預訂7月1日的免費標準門票。於當日參觀M+的訪客則毋須提前預約。

發言人又表示，已付款購買7月1日M+或香港故宮文化博物館標準門票的訪客，相關票務平台將聯絡購票人解釋退款及當日的入場安排。

M+各個展覽將於7月1日免費開放，訪客毋須事前預約。（資料圖片）

值得注意的是，今次慶回歸免費開放將涵蓋M+所有展覽，故宮文化博物館則可免費參觀展廳1至7，但兩個特別展覽包括《百樣玲瓏──卡地亞與女性》及《金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器》則不包括在內。

特首李家超今日宣布，政府和多間公營機構將推出多項七一優惠，慶祝回歸26周年，包括部分設施免費使用、展覽館免費入場、免費乘搭電車及食肆「71折」等。