樂善之友「每逢端午糭有你」 義工與基層共慶端陽

九龍樂善堂義工團體「樂善之友」每逢傳統節慶日子都會舉行社區探訪及派福袋活動，向長者及基層傳遞愛心及祝福。「樂善之友」至今已有超過600多個企業、團體及個人參與，義工人數逾12,000人。適逢端午佳節將至，樂善之友舉辦「每逢端午糭有你」義工活動，近300名義工，於6月17日(星期六)上門派發端午禮物包予黃大仙及九龍城區的長者，活動亦延伸至本堂全港各個單位，包括荃灣及港島區，為逾1,000戶長者及基層家庭送上愛心端午糉，藉此送上窩心的節日祝福，共慶端陽。



活動於6月17日早上假樂善堂王仲銘中學舉行啟動禮，由黃大仙民政事務專員黃智華太平紳士擔任主禮嘉賓，與樂善堂李聖根主席、副主席、常務總理、劉愛詩總幹事MH與及一眾愛心義工一同派發端午禮物包予長者。

主禮嘉賓黃大仙民政事務專員黃智華太平紳士(左三)、樂善堂李聖根主席(左四)、李培埡副主席(左二)、温文蕙副主席(右三)、陳李玉佩稽核MH(左一)、何震東常務總理(右二)及劉愛詩總幹事MH(右一)於樂善堂王仲銘中學為「每逢端午糭有你」活動進行啟動儀式。

樂善堂李聖根主席於典禮上致詞時表示樂善堂服務香港已逾143年，一直致力推動安老及扶貧工作，包括開設安老院舍、敬老鄰舍中心、長者日間護理中心等，關心長者，並定期舉辦不同活動，讓長者可以於社區安老，活出精彩晚年。樂善堂於2017年起推展過渡性房屋計劃「樂屋」，支援居於不適切居所的基層家庭；亦設有不同社企項目幫助基層，包括膳食中心及位於東頭邨去年新開設的「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」，提供優質同價廉的營養膳食。他又提到香港許多弱勢社群需要大家的關愛，樂善堂會繼續凝聚社區資源及力量，一同出力，為有需要人士提供更多適切的支援。樂善堂亦希望各位愛心義工要「行義於生活」，於日常生活主動關心身邊的人，由個人出發，將關愛散佈到社區每一個角落，共建關愛文化。

黃大仙民政事務專員黃智華太平紳士及樂善堂李聖根主席頒發感謝狀予善心贊助企業。

李聖根主席隨後與黃大仙民政事務專員黃智華太平紳士、李培埡副主席及劉愛詩總幹事MH到黃大仙東頭邨及東匯邨上門探訪長者。長者們皆表示收到樂善堂的端午糭及食品等豐富禮物包，感到十分喜悅，並向義工傾訴自己的生活及需要，度過一個歡愉的早上。一眾樂善堂常務總理身體力行，與其他義工分別到訪各區包括樂善堂標準錶針長者日間護理中心、樂善堂轄屬敬老鄰舍中心、樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂及其他樂善堂過渡性房屋「樂屋」單位，向長者及基層家庭派發愛心端午糉，藉此傳遞祝福及節日氣氛，發揮「關懷情真、樂善同行」精神！

黃大仙民政事務專員黃智華太平紳士(左一)、樂善堂李聖根主席(左二)、李培埡副主席(右一)到黃大仙東匯邨派發端午禮物包予長者。

樂善堂陳李玉佩稽核MH(右一)及何震東常務總理(左一)到黃大仙東匯邨向長者派發端午禮物包。

樂善堂陳健平司庫BBS太平紳士(中)、梁紹安常務總理MH(右)及王鄭凱瑜常務總理(左)到訪樂善堂標準錶針長者日間護理中心，向中心長者派發端午糭。

樂善堂鍾子權常務總理MH(右五)及關嘉游常務總理(左五)到樂善堂尹立強敬老鄰舍中心派發端午糭予中心長者。

樂善堂感謝以下贊助企業及團禮支持及參與是次活動：

善心贊助：

• 信義系義工隊

• 中銀香港

愛心贊助：

• 香港成都社團總會

關心贊助：

• 香港四川青年總會

及以下愛心企業及團禮支持及參與(排名不分先後)：

• 栢滙金融有限公司

• 中國銀盛金融信貸控股有限公司

• 中國銀盛國際證券有限公司

• 盈健醫療

• Billion C & C Limited

• 香港中華游樂會

• 懲教署體育會單車隊

• 香港空氣淨化器中心

• Bio-Gene Technology Limited

• 中國移動香港

• Citibank 花旗銀行

• 平等機會委員會義工隊

• 香港航空

• 啟勝管理服務有限公司 - 創紀之城一、二、三、五及六期

• 漢國置業有限公司 及

• 置富資產管理有限公司 - 麗港城商場

不同團體義工亦一同參與活動，傳遞愛心。

豐富禮物包及端午糉。

「九龍樂善堂」簡介

九龍樂善堂成立於1880年，服務香港逾143年，乃本港歷史最悠久的慈善團體之一，向以「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」為宗旨。隨著多年來的興革，現時樂善堂轄屬單位逾75個遍佈港九新界，致力為公眾提供全面及優質的醫療、教育、安老及社會福利等服務，並積極參與及舉辦多項社會公益及文娛康樂等活動，為建設美好香港而努力。

如欲了解更多九龍樂善堂服務，可瀏覽：https://www.loksintong.org/

（資料及相片由客戶提供）