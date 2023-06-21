樂善之友「每逢端午糭有你」 義工與基層共慶端陽
九龍樂善堂義工團體「樂善之友」每逢傳統節慶日子都會舉行社區探訪及派福袋活動，向長者及基層傳遞愛心及祝福。「樂善之友」至今已有超過600多個企業、團體及個人參與，義工人數逾12,000人。適逢端午佳節將至，樂善之友舉辦「每逢端午糭有你」義工活動，近300名義工，於6月17日(星期六)上門派發端午禮物包予黃大仙及九龍城區的長者，活動亦延伸至本堂全港各個單位，包括荃灣及港島區，為逾1,000戶長者及基層家庭送上愛心端午糉，藉此送上窩心的節日祝福，共慶端陽。
活動於6月17日早上假樂善堂王仲銘中學舉行啟動禮，由黃大仙民政事務專員黃智華太平紳士擔任主禮嘉賓，與樂善堂李聖根主席、副主席、常務總理、劉愛詩總幹事MH與及一眾愛心義工一同派發端午禮物包予長者。
樂善堂李聖根主席於典禮上致詞時表示樂善堂服務香港已逾143年，一直致力推動安老及扶貧工作，包括開設安老院舍、敬老鄰舍中心、長者日間護理中心等，關心長者，並定期舉辦不同活動，讓長者可以於社區安老，活出精彩晚年。樂善堂於2017年起推展過渡性房屋計劃「樂屋」，支援居於不適切居所的基層家庭；亦設有不同社企項目幫助基層，包括膳食中心及位於東頭邨去年新開設的「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」，提供優質同價廉的營養膳食。他又提到香港許多弱勢社群需要大家的關愛，樂善堂會繼續凝聚社區資源及力量，一同出力，為有需要人士提供更多適切的支援。樂善堂亦希望各位愛心義工要「行義於生活」，於日常生活主動關心身邊的人，由個人出發，將關愛散佈到社區每一個角落，共建關愛文化。
李聖根主席隨後與黃大仙民政事務專員黃智華太平紳士、李培埡副主席及劉愛詩總幹事MH到黃大仙東頭邨及東匯邨上門探訪長者。長者們皆表示收到樂善堂的端午糭及食品等豐富禮物包，感到十分喜悅，並向義工傾訴自己的生活及需要，度過一個歡愉的早上。一眾樂善堂常務總理身體力行，與其他義工分別到訪各區包括樂善堂標準錶針長者日間護理中心、樂善堂轄屬敬老鄰舍中心、樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂及其他樂善堂過渡性房屋「樂屋」單位，向長者及基層家庭派發愛心端午糉，藉此傳遞祝福及節日氣氛，發揮「關懷情真、樂善同行」精神！
樂善堂感謝以下贊助企業及團禮支持及參與是次活動：
善心贊助：
• 信義系義工隊
• 中銀香港
愛心贊助：
• 香港成都社團總會
關心贊助：
• 香港四川青年總會
及以下愛心企業及團禮支持及參與(排名不分先後)：
• 栢滙金融有限公司
• 中國銀盛金融信貸控股有限公司
• 中國銀盛國際證券有限公司
• 盈健醫療
• Billion C & C Limited
• 香港中華游樂會
• 懲教署體育會單車隊
• 香港空氣淨化器中心
• Bio-Gene Technology Limited
• 中國移動香港
• Citibank 花旗銀行
• 平等機會委員會義工隊
• 香港航空
• 啟勝管理服務有限公司 - 創紀之城一、二、三、五及六期
• 漢國置業有限公司 及
• 置富資產管理有限公司 - 麗港城商場
「九龍樂善堂」簡介
九龍樂善堂成立於1880年，服務香港逾143年，乃本港歷史最悠久的慈善團體之一，向以「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」為宗旨。隨著多年來的興革，現時樂善堂轄屬單位逾75個遍佈港九新界，致力為公眾提供全面及優質的醫療、教育、安老及社會福利等服務，並積極參與及舉辦多項社會公益及文娛康樂等活動，為建設美好香港而努力。
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（資料及相片由客戶提供）