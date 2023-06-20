新田科技城｜9環團聲明斥違濕地規劃指引　損大灣區獨有國際濕地

政府擬議的新田科技城發展大綱表明，明年之內填平約90公頃魚塘作創科用地。9個環保團體今日（20日）發表聯合聲明，批評發展計劃將會摧毀保育后海灣濕地30年來的重要制度，包括發展凌駕科學，未完成生態研究即公布發展計劃，影響達248公頃濕地敏感地區，有淡化重大生態影響之嫌，違反濕地規劃指引「防患未然」和 「濕地零淨損失」等原則，更未有就發展規模倍增而重做環評研究概要。

環團憂最壞先例一開，恐將損害大灣區獨有國際濕地，促請政府懸崖勒馬，重新修訂新田科技城的方案。



9個環保團體今日（20日）發表聯合聲明，批評發展計劃摧毀保育后海灣濕地 30年來的重要制度。（陳葆琳攝）

九大環團保括長春社、香港觀鳥會、綠色力量、綠色和平、綠惜地球、綠領行動、世界自然基金會香港分會、環保觸覺及創建香港今發表聯合聲明，批評發展計劃摧毀保育后海灣濕地 30年來的重要制度，包括發展凌駕科學，未完成生態研究即公佈發展計劃，影響達248公頃濕地敏感地區，有淡化重大生態影響之嫌，違反濕地規劃指引「防患未然」和 「濕地零淨損失」等原則。

長春社公共事務主任周藹銓質疑，現時做法是發展凌駕科學，提及漁護署去年就北部都會區內三個濕地保育公園開展研究，三寶樹濕地保育公園研究面積約570公頃，當中有141公頃與新田科技城重疊。惟發展局未待漁護署公布完整的生態科學研究結果之前，搶先提出新田科技城計劃，矮化濕地「保育公園」為「補償公園」，面積更大大縮水，是「先發展後保育」做法落後，亦有違濕地保育公園的規劃原意。

▼新田科技城構想圖▼



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對於現時新田科技城發展大綱較2021年提出的方案規模大增近一倍，未重做環評研究概要，有繞過環評程序之嫌。綠色力量總監鄭睦奇指，由於舊環評研究概要並未就大規模填塘和土地實際改變，訂立更大的研究範圍和全面的研究方法，公眾人士亦未能就新發展範圍提出意見，或指出需納入環評的生態敏感的地點。沿用舊環評研究概要恐無法有效評估，甚至會嚴重低估新田科技城所帶來的重大生態影響。