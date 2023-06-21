首屆恒隆「她領航」計劃圓滿結束　培育女大學生成未來領袖

首屆恒隆「她領航」計劃6月9日舉行香港區畢業禮，再度以嘉賓身份出席典禮的海關關長何珮珊，寄語一眾學員做人做事要剛柔並濟，展示女性的風範。當日頒發了可持續發展實踐項目優秀組別獎和優秀學員獎，而包攬兩個獎項的學員黃靖，直言自己透過參與計劃，能力和眼界都有所提升，獲益良多。

攝影：陳葦慈



盧韋柏、何永昌樂見恒隆「她領航」計劃成效顯著

由恒隆地產發起及主辦、香港青年協會領袖學院、上海市徐滙區婦聯及靜安區婦聯協辦的恒隆「她領航」計劃於上年10月在香港及內地同步展開，旨在提升下一代年輕女性的個人潛力，培養她們成為未來領導者。首屆計劃推行至今，全國合共有近180位女大學生參與，接受超過6,300小時的培訓和師友指導，當中九成學員順利完成整個計劃。

首屆恒隆「她領航」計劃於6月9日舉行香港區畢業禮，恒隆地產行政總裁盧韋柏喜言：「很高興看到來自全國的學員展現出未來領袖的風範。」香港青年協會總幹事何永昌則寄望道：「期望學員能持續發掘女性的才華和潛力，領創新天。」

何珮珊寄語學員為人處事要剛柔並濟

海關關長何珮珊繼上年10月的啟動禮後，於畢業禮再度擔任嘉賓，可說是見證首屆計劃的整個發展。她寄語學員為人處事都要剛柔並濟，展示女性的風範：「剛是一種威嚴，是因為自我內心強大，而展露出來的自信；柔是一種姿態，因為自我談吐舉止優雅，而令人欣賞。大家謹記做事要堅強，但同時亦要照顧內心的柔軟。」

海關關長何珮珊寄語學員做人做事都要剛柔並濟，展示女性的風範。

「太極不倒翁」及「舊衣物回收慈善活動」成得獎計劃

畢業禮頒發了兩個可持續發展實踐項目優秀組別獎，首組得獎者是「太極不倒翁」，她們為深水埗區的獨居長者提供太極班，提升長者下肢的力量，防止他們跌倒受傷，同時亦到長者家中視察環境，宣揚長者家居安全的重要性。第二組則是「舊衣物回收慈善活動」，她們從公眾收集八成新的衣物、手袋及飾物，以遊戲形式及二手衣物義賣活動讓公眾認識快速時尚產業所造成的環境問題，同時推廣永續時尚文化。

「太極不倒翁」在深水埗地區康健中心及香港社區組織協會的支持下，為深水埗區的獨居長者提供太極班，提升長者下肢的力量，防止他們跌倒受傷。

黃靖喜獲黃譚智媛教授傳授經驗 全方位吸收前輩教導

至於最優秀學員獎的得主分別是香港中文大學的康惠榆、林朗而和香港大學的黃靖（Jane），當中後者是「太極不倒翁」的組員。Jane在加拿大完成放射治療學位後，為了能幫助病人更多，毅然選擇返港就讀知識範疇更廣的內外全科醫學士學位，並參加恒隆「她領航」計劃。

得獎後，她坦言自己最開心是認識到導師、香港大學中醫學院名譽教授黃譚智媛：「我參加的時候知道會有導師支援，但沒想過會是如此出色、在醫學界貢獻良多的黃教授。」黃教授亦對這位學員讚不絕口道：「現時的年輕人遇到困難時，會十分心急，但Jane卻是先做好評估，然後再逐項處理，每一方面都恰到好處。」

黃靖（右）坦言自己參加恒隆「她領航」計劃其中一個最大的得著是認識到導師黃譚智媛教授（左），而黃教授則大讚黃靖處事恰到好處。

「師徒」同為醫學界的一份子，黃教授在教導Jane方面，可說是毫不吝啬，後者感激道：「黃教授經驗豐富，經常跟我分享有關醫學的知識，令我的能力和眼界都有所提升。」除此之外，在領袖才能方面，Jane亦透露自己透過計劃受益匪浅：「在我們第一次會面時，黃教授告訴我『所謂的領袖才能，是指你不會跟隨他人的步伐，自己具有前瞻性的思維，同時能有效率地實行計劃。』這句說話我一直銘記於心，希望日後踏出社會工作亦能實踐。」

三位香港優秀學員齊赴上海交流

三位香港的優秀學員日前前往上海，出席恒隆「她領航」計劃於内地的畢業典禮，並於活動上與内地的優秀學員進行滬港對話，互相交流在項目過程中的收穫。此外，她們亦參觀恒隆於上海的業務，包括上海恒隆廣場及上海港匯恒隆廣場，加深了解在內地發展的機遇。

三位香港的優秀學員日前前往上海，出席恒隆「她領航」計劃於内地的畢業典禮，並於活動上與内地的優秀學員進行滬港對話。

Jane表示上海之旅讓她對企業管理有更深的認知，期望將來可應用在自己的專業領域中：「很感謝能與內地的優秀學員和領導們交流，從上海的生活文化、到內地女性職涯發展的挑戰、以至國情，都加深了認識。為項目圓滿成功感到欣喜的同時，也反思如何提升女性在領導層的代表性。」

Jane表示上海之旅讓她對企業管理有更深的認知，期望將來可應用在自己的專業領域中。

（資料及相片由客戶提供）