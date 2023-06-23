本周末將軍澳展銷會 多倫多大型綜合社區MENKES BRAVO全新第2期

本周末6月24日至25日康榮國際帶來多倫多3大發展商 MENKES 旗艦盤王項目 MENKES BRAVO 全新第2期西座MENKES BRAVO WEST TOWER ，同場推North York 北約克 Yonge & Sheppard 及一年內入伙項目。歡迎本周末來到將軍澳皇冠假日酒店獨家認購展銷了解更多！



MENKES BRAVO一期火速售罄 第二期正式面世

MENKES BRAVO項目建於440畝發展社區上的中心區，項目由一房廳至兩房加書房組成，用料高級細緻。

多倫多3大發展商 MENKES 旗艦盤王項目，2020及2021年獲加拿大最暢銷及最佳社區得獎項目，信心保證！加拿大最大型地鐵沿線綜合智能社區！MENKES有近70年經驗業務多元化，MENKES興建住宅項目，還有商業大樓、商場、酒店及低密度社區，當中有五星級四季酒店, Harbour Plaza及Sugar Wharf都是MENKES包辦。Bravo大型地鐵綜合社區，當中有大概160畝的地是由Menkes包辦，將興建商業、零售及住宅。

項目處於多倫多正中心點，鄰近四條主要幹線401，400，407及404/DVP， 交通四通八達。更是地鐵盤，位於加拿大最大型地鐵社區，3分鐘步行到達地鐵站，直通York大學Yorkdale商場，多倫多大學，TMU大學及國際金融中心。

MENKES BRAVO擁有50,000呎大型會所帶有廚房的派對室、電影院、會議室、健身中心、瑜珈室等。

項目更擁有時尚大堂，50,000呎大型會所帶有廚房的派對室，電影院，會議室，健身中心，瑜珈室，24小時禮賓服務及網上購物速遞服務，高級Co-work公作平台和優美園藝戶外庭園設有燒烤區，等等。項目由一房廳至兩房加書房組成，一房加書房更可當兩房用，用料高級細緻。

項目鄰近 45畝綠化公園及戶外設施。

建於440畝全新發展社區的中心區，城内有最大型醫院。建設近300萬尺商業圈，創造,超過12,000個白領職位，75萬尺零售商埸，中小學，托兒中心，45畝綠化公園及戶外設施，酒店和文化場所。社區用5G高科技網絡，令市民享生活上自給自足的需求。國際知名公司如KPMG 、Deloitte 、UPS 及PWC等等的辦公大樓進駐此區，喻為多倫多全新大都會。

同場加推：多倫多北約克North York Yonge & Sheppard

多倫多北約克 North York Yonge & Sheppard位於North York 核心地段，名校網，鄰近200多間餐廳， 3分鐘到達 HWY 401 高速幹線，交通便利。

項目由1房廳至3房及 Townhouses 組成，24小時保安及禮賓服務，帶有 5 星級大型會所。

North York Yonge & Sheppard項目由1房廳至3房及 Townhouses 組成，24小時保安及禮賓服務，帶有 5 星級大型會所。

位處北約克商業中心 CBD 步行1分鐘到達 Sheppard-Yonge 地鐵站，坐擁地鐵兩線交匯，直通 Bayview Village 、多倫多大學、金融中心等等。North York 核心地段，名校網、鄰近200多間餐廳， 3分鐘到達 HWY 401 高速幹線，交通便利。

同場加推：Warden/Hwy 7一年內收樓項目

提供一房至三房單位及複式Townhouses, 一年內入伙，送車位及儲物室，再送限時震撼折扣優惠。項目位於萬錦市Unionville核心地段，主街道Warden/Hwy 7。鄰近萬錦廣場、戲院、York約克大學、酒店及餐廳。

▐多倫多三大發展商 MENKES 隆重呈獻 ｜ 地鐵站最暢銷最大型綜合社區 MENKES BRAVO 全新第二期西座 本週末首次面世 ｜同場推 North York 北約克 Yonge & Sheppard 及一年內入夥項目▐

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日期：6月24至25日（本周星期六、日）

時間：上午11時至晩上7時

地點：將軍澳 皇冠假日酒店

2/F Diamond 3-6

（MTR將軍澳站 C 出口）

歡迎登記及參與：

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