港鐵甩門｜未來五年650億元更新保養　積極研早收或遲開列車服務

港鐵去年11月先有列車於油麻地站出軌甩門；再於12月發生將軍澳線列車脫鈎，令將軍澳區交通癱瘓。港鐵隨後檢討鐵路資產管理及維修保養制度，並於今日（21日）交代檢討報告。



報告指，近年勞動市場需求緊張，港鐵人手持續面對挑戰，維修人員的空缺率有上升趨勢，由2017年的6%，增至2022年的11%。由於出現人手問題，港鐵設下機制，將一些原本定期的維修工作，在實施緩解措施後改期。不過報告亦指，人手問題與重大鐵路事故之間沒有直接關係；惟安排員工加班會影響士氣及工作效率。



另外，現時港鐵有所謂「黃金兩小時」的維修時間。報告指，會積極研究列車服務提前結束，或延遲開始的方案，以延長非行車時間內的維修時間。



按照專家小組報告提出的建議，港鐵公司會循五大方向，落實加強資產管理及維修保養制度。包括：

1. 未來五年投放超過 650 億港元進行鐵路設施更新及保養維修；

2. 加快應用創新科技於鐵路服務和資產維護；

3.強化風險預測及管控，以及早偵測異常情況，減低較大影響事故發生的可能性；

4.爭取延長收車後鐵路維修時間，積極應對「黃金兩小時」的局限；及

5.克服人手的挑戰，提升員工的資產及風險管理認識。

▼2022年11月13日 港鐵列車在油麻地站出軌，多道車門甩脫▼



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去年11月13日，港鐵油麻地站發生列車脫軌撞脫車門事故，港鐵在今年1月公布事故的調查報告，指事發時一個金屬護欄的12組螺栓和螺母因「嚴重腐蝕」，傾斜並進入列車路徑範圍，引致列車撞上並脫軌。相關報告亦承認，港鐵未有妥善維護金屬護欄，沒有安排針對其檢查的維修指引。

港鐵當時稱，將會透過全面軌道旁結構裝置及相關設施檢視，以及全面資產管理檢討，包括加固或更換57個類似性質的護欄，並同時進行針對性維修。

▼2022年12月5日 港鐵將軍澳線列車脫鈎大批工程人員檢查▼



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▼2022年11月13日 港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼

