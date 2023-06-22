優秀家庭頒獎禮　麥美娟：宣揚尊老愛幼的傳統美德

由香港義工聯盟、香港深圳社團總會主辦，香港廣東社團總會、香港廣西社團總會、香港浙江省同鄉會聯合會協辦的「慶祝香港回歸祖國26周年暨2023年優秀家庭頒獎典禮」，今日（22日）舉行，表揚87個優秀家庭。



民政及青年事務局局長麥美娟，民政事務總署署長張趙凱渝，中聯辦港島工作部副部長王卉、九龍工作部副部長李文彬、新界工作部副部長李功勛，深圳市委統戰部副部長劉俊琳，全國人大代表吳秋北、陳勇、黃冰芬，立法會議員周文港、尚海龍等人出席。

籌委會主席李華致辭時指，希望通過對優秀家庭的表彰，為社會樹立現代優秀家風的榜樣，讓崇德向善成為每個家庭的時尚，傳承中國源遠流長的愛家、愛國文化。籌委會執行主席蕭莫靜璇則表示，獲獎家庭以實際行動踐行愛國、愛港、愛家庭的精神。

賽艇隊前隊員、獨自照顧子女母親 同獲金獎

香港賽艇隊前隊員陳國良獲得金獎，他退役後創業，不單止照顧4名孩子，還負責照顧雙方長輩的生活。另一金獎得主趙寶雲與丈夫分隔深港兩地，在港長期獨自照顧子女，一度患上產後抑鬱，得到母親支持下渡過了最艱難的時期，並投身於智障復康中心的工作。

麥美娟表示，是次活動，通過獲獎家庭的故事宣揚了愛家、重教、尊老愛幼的傳統美德，除了嘉許相親相愛的模範家庭外，同時也是為全港的家庭打氣，期望社會各界可以一起促進家庭和諧，社會和諧。