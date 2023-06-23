新界喇沙中學有老師涉泄露英文試題　中三級須重考

新界喇沙中學一名老師疑泄露中三級英科文試題，最終全級須重考。學校校董會發新聞稿表示，初步判斷該老師在事件上有失誤，校方會嚴肅處理及成立專案小組，調查結果將交予校董會議決及通知教育局。教育局指，如發現教師涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。



新界喇沙中學校董會指，初步調查發現該老師有失 誤，會嚴肅處理及成立專案小組。（新界喇沙中學校董會新聞稿截圖。）

評卷時有學生表現不尋常 揭學習材料與英文卷內容相似

根據新界喇沙中學校董會的新聞稿，於本月7日開始期終考試，中三級英文科老師評卷時，發現有學生答卷異於日常表現，經調查後通知考試組。考試組負責人接觸相關學生時，發現他們部分的學習材料與該試卷內容相似，隨即通知校方。

校方知悉事件後，即時通知學校危機處理小組跟進，並與英文科商討處理安排。為確保全級成績的公平性，決定安排重考。於6月16日上午通知全體中三學生，解釋補考原因，並即時發家長信通知家長。

校方指，校長與副校長及後約見涉事老師跟進，初步判斷該老師在事件上有「失誤」，會嚴肅處理及成立專案小組，調查結果將交予校董會議決及通知教育局。

教育局：如有老師違規 定必嚴肅處理

教育局表示，已聯絡學校了解情況，會繼續跟進事件，審視學校的調查結果，如發現教師涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。