俄羅斯兵變｜保安局密切留意當地局勢　入境處接獲當地2港人查詢

俄羅斯政府的僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）今日（24日）發動兵變，正逼近首都莫斯科，克里姆林宮陷入不穩。保安局今晚表示，早在2011年便對俄羅斯發出黃色外遊警示，當局正密切留意當地情況，如有需要，將會對外發布當地最新情況。當局提醒身在俄羅斯的港人，如需協助可聯絡入境處「協助在外香港居民小組」或中國駐俄羅斯大使館。



入境處表示，至今接獲2名在俄羅斯的港人查詢，已即時提供相關資訊，並轉介中國駐俄羅斯大使館跟進。



圖為2023年6月24日，一名男子與部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵對話。（Reuters）

保安局表示，會密切留意當地的情況，如有需要，會透過媒體、保安局流動應用程式，以及外遊警示網頁，發布當地最新情況。

當局續指，身在俄羅斯的港人，如需協助，可循以下5個方法求助：

1/ 致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868

2/ 透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線

3/ 發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線

4/ 提交網上求助表格求助

5/ 與中國駐俄羅斯大使館聯絡（領事保護與協助電話：(7) 499-9518661）

俄羅斯總統普京宣布局部動員：圖為俄羅斯國防部新聞處發布的影片截圖，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu，中）2022年9月21日在莫斯科開會，同場還有俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov，右）及副國防部察利科夫（Ruslan Tsalikov）。

港府2011年起對俄羅斯發出黃色外遊警示

根據保安局資料，當局自2011年起，向俄羅斯發出黃色外遊警示，即「有威脅跡象」，呼籲擬前赴當地或已在當地的港人應留意局勢和提高警惕；而早於2016年由於安全形勢不明朗，保安局亦已在外遊警示制度網頁，另外提醒市民如非必要，避免前赴北高加索及鄰近烏克蘭邊界地區。

目前同屬黃色外遊警示地區尚有英國、法國、比利時、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡等。