DSE｜調查指逾七成考生對成績無信心　團體鼓勵學生考慮多元發展

DSE（文憑試）下月放榜，有團體向應屆考生調查升學或就業意向，學生升學選修意向最大的是醫療或商科相關學科。另外逾七成學生表示對自己的DSE成績沒有信心，原因是疫情下的網上授課阻礙學習效率，降低學習動機等。負責調查的機構鼓勵學生考慮多元化發展，如海外升學或修讀創新科技相關學科。



疫情影響學習致對成績沒信心

香港學術及教育交流協會於今年4月至6月初，進行「應屆中六畢業生升學或就業意向」問卷調查，並收回1,185份有效問卷。結果顯示逾七成受訪者表示對DSE成績沒有信心，其中接近八成學生指，由於受疫情影響，網上授課和社交距離措施會阻礙學習效率和降低學習動機。

調查結果亦顯示，如學生繼續升學，選擇修讀醫療或商科相關科目的意向最大。就讀中華基督教會基新中學的謝紫欣是應屆中六畢業生，她表示經歷三年疫情，了解到本港醫護人員短缺的問題，見證疫情下社區醫療體制的負荷，令她更希望修讀醫護相關科目。

謝同學目前已獲內地暨南大學醫學系錄取，儘管兩地醫療體系有差異，但她表示在本港以外地方升學亦是給自己一個機會去鍛鍊，學習專業知識和了解不同文化。她盼望日後能回港執業，運用自己所學，貢獻社會。

另一位就讀保良局馬錦明夫人章馥仙中學的應屆畢業生何進鴻，在中六時成立初創公司，以人工智能及編程為專業，目前他已獲香港科技大學工商管理學士（資訊系統學）課程優先錄取。

籲政府為年輕人提供更多支援

香港學術及教育交流協會發言人林栢勤指，現時本港重視STEM教育，大學及大專課程的選擇越趨多元化，學生亦更多關注創新科技，認為這些領域更具發展前景。

該協會鼓勵應屆畢業生考慮更多元的生涯規劃，例如海外升學，亦指學生應專注培養專業技能，以應對不斷變化的職業市場。又建議政府積極擴充本地人才庫，為年輕人升學或就業提供更多支援，例如在青年發展藍圖中給應屆學生有更清晰指引，助他們發展未來志向。