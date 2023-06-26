開心香港｜黃大仙美食墟「冧檔」　檔主需提早煞科怒轟失參展信心

港府早前於會展舉辦等多個美食市集，為「開心香港」連串盛事打響頭炮，不過被指「雷聲大雨點小」。響應活動之一的「黃大仙繽紛美食墟」原定今日（26日）閉幕，不過有多名檔主投訴指，今早現場多個攤位帳篷塌下「冧檔」，因修復需時，大部分檔攤無法營業作最後衝刺，被迫提早煞科，亦相信難獲退還租金。現場大批受影響檔主，正與主辦方作交涉。

有檔主又大嘆，市集配套差，且宣傳不足，人流亦不似預期，今次需要蝕本離場，直言已對再參展失信心：「好失望，之後都唔會再擺檔喇，除非係工展會、美食博覽咁大規模啦。」《香港01》已向主辦方之一的香港食品委員會作出查詢，正待回覆。



「黃大仙繽紛美食墟」原訂於本月22日至26日，一連5日於黃大仙廣場舉行。場內共有約60個攤位，售賣各色各樣的產品，包括乾貨海味、懷舊小食、自家製糕點等，場內亦有不少熟食攤檔。（資料圖片/盧翊銘攝）

「黃大仙繽紛美食墟」由黃大仙民政事務處聯同香港食品委員會合辦，原訂於本月22日至26日，一連5日於黃大仙廣場舉行，共設60個攤檔，售賣多個本地品牌食品、蔘茸海味及糖果小食，亦有熟食檔，市民可免費入場。

陳先生曾參與首三場位於會展、觀塘及沙田的「開心香港」美食市集，認為今次市集配套明顯遜色，宣傳不足之餘，亦缺乏對參展商的支援，其中攤檔以開合式帳篷架設，造工簡陋，今日現場更有大部分攤檔帳篷已塌下「冧檔」，致今天未能如常營業，需被迫提早離場，令各檔主甚為「谷氣」：「之前嗰幾次『開心香港』美食市集，個攤檔都係搭棚咁搭出嚟，堅固好多。可能噚晚落完雨，搞到啲帳篷『冧檔』，但拆完再起返，然後再駁電，都已經趕唔切啦。」

「黃大仙繽紛美食墟」原定今日最後一天，不過有檔主指，今日現場大部分攤位帳篷已「冧檔」，致今天未能如常營業，需被迫提早離場。（受訪者陳先生提供）

有檔主指，攤檔以開合式帳篷架設，造工簡陋，即使主辦方今日重新修復，亦未能趕及營業。（受訪者陳先生提供）

「黃大仙繽紛美食墟」由黃大仙民政事務處聯同香港食品委員會合辦，屬「開心香港」響應活動，民青局局長麥美娟（左三）早前到場主持開幕禮。（民政及青年事務局FB圖片）

有檔主料蝕4萬元離場

他說，每個攤檔日租千餘元，即使今天被迫提早「煞科」，料主辦單位不會向參展商退還租金。陳先生大嘆，今次市集不容許貨車駛近落貨，各檔攤需自行以卡板「螞蟻搬家式」搬貨，「要分幾十次」。另外，主辦方亦不向熟食檔提供洗滌區，「用完啲嘢要走到老遠先有得洗，真係好影響衞生」，他認為今次策展安排甚差：「搞到咁，不如唔好搞啦。」

今次美食墟的展期雖橫跨端午節，但生意不似預期，陳先生指，現場人流稀少，即使是紅日，到訪者亦寥寥可數 ：「一來好熱，二嚟（主辦方）又搞得唔好，無乜宣傳，只係得噚日星期日好少少。」他說，連同人手等成本計算，需蝕最少4萬元，自言對未來再次參展「有陰影」，「對『開心香港』好失望，只係雷聲大、雨點小，之後都唔會再擺檔，除非係工展會、美食博覽咁大規模啦。」

另一售賣乾貨的參展商洪先生則指，今早到場時發現攤檔帳篷塌下，所有貨品全部濕透，雪櫃亦壓至微凹，雖然及至下午1時許，主辦方已移走及重新鋪設其攤檔帳篷，「但都未固定好，仍然搖搖欲墜，都唔敢再擺檔。」

主辦方拒退今日場租

他說，估計或因帳篷質料差，且未有妥善支撐處理積水，結果帳篷不勝負荷所致。洪先生表示，現場有三分一的攤檔同受「冧檔」影響，並集體向主辦方交涉，要求就時間損失作賠償或退還今日場租，惜對方僅以「天災」為由推搪拒絕。

他又提到，自己曾參與由政府主辦的三場美食市集，遂應邀再投標，豈料「中伏」，主辦方事前非但未有妥善宣傳，令現場人流少，且上落貨亦有限制，要求檔主於距市集十分鐘路程、有斜路的黃大仙中心北館卸貨，經爭取後完始容許今日可就近上貨離場，但規定需事先申報貨車車牌，並僅限一部：「唔係個個一部車就搞得掂，好似我咁，有兩個大雪櫃就裝唔晒。同埋好多人都係電召貨車，有咩可能事先報車牌號碼？」

洪先生表示，經此一役，日後將不會再參與美食市集，坦言已失信心：「見過鬼都怕黑。」

洪先生指，現場有1/3攤檔受「冧檔」影響，檔主集體向主辦方交涉，但對方僅以天災為由拒絕賠償時間損失。圖中所示為主辦方移離大批倒塌的帳篷。（受訪者洪先生提供）

▼6月23日 「黃大仙繽紛美食墟」第二日情況▼

