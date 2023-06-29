「愛．無煙」企業合作計劃　打造健康職場　共建無煙香港

九龍樂善堂致力推動本港戒煙服務，自2013年推出「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃以來，得到社會的熱烈迴響，深受不同類型企業歡迎，現時已累積超過480間企業參與計劃，服務超過3,400名吸煙員工以及超過19,000名企業員工受惠。今年樂善堂再度獲得衞生署控煙酒辦公室資助，於2023年1月開展第六期「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃，持續鼓勵企業員工戒煙，推動無煙工作間，協助企業建立健康正面之公司形象。計劃會安排跨專業團隊協助企業訂立及推行內部無煙政策，從多方面為企業設計及制定具可持續性的員工健康方案。此外，計劃亦會為企業籌劃以推廣無煙訊息為主題的義工及社會企業責任活動，鼓勵企業共同參與並推動無煙香港。



Virtual Sport 無煙「行」動 - 香港零煙頭運動

樂善堂「愛．無煙」配合近年流行的「環境、社會、企業管治」ESG概念，近兩年分別推出虛擬運動(Virtual Sport)「無煙山步行」及「無煙海濱萬步行」，夥拍企業動員員工參與步行運動，同時協助收拾郊野路徑及海濱沿途的遺棄煙頭及其他垃圾，從而鼓勵吸煙人士以恆常運動來戒煙，並帶出關注環境保護、遠離二/三手煙的訊息。參加者可自選活動地點，使用計步程式如智能手錶、Google地圖等，並提供截圖顯示步數、計步日期及煙頭數目，以完成各項活動指標。活動總共有55間企業參與並完成活動，動員377名企業義工合力拾獲2,498個遺棄煙頭以及行走1,400,939步。活動雖取得圓滿成果，但同時反映環境煙害的情況嚴重，「愛．無煙」會持續推動社會人士、企業及其員工積極推廣無煙香港的社會服務。

無煙海濱萬步行。

以人為本 員工與家人同實踐

參與企業之一的萬迪有限公司十分認同活動理念，公司代表蘇小姐表示：「萬迪一直致力與員工攜手回饋社會、關心社區，並秉持著身體力行參與社會的理念，除積極推動員工參與外，更鼓勵員工攜同家人一同參與『無煙山步行』。」活動結束後，參與員工及其家人更在往後行山活動中自發帶備手套膠袋收拾沿途煙頭及其他垃圾，繼續實踐環保及參與社會理念。

「無煙山步行」萬迪有限公司代表蘇小姐。

連繫人、寵物和自然 創造共融社區

另一參與企業Kakato Premium Pet Food是一間寵物行業公司，公司代表方小姐表示：「公司一直致力於與非政府機構合作，支持環保和履行社會責任，包括關注員工健康。我們除了與樂善堂合作舉辦健康講座，提高員工的健康管理意識外，亦都鼓勵員工攜帶寵物一同參與山步行活動，增加運動量同時身體力行保護自然環境，清理郊野路徑上的煙蒂和其他垃圾，以減少對自然環境、人類及寵物造成的二手煙害。」

「無煙山步行」Kakato Premium Pet Food公司代表方小姐。

無煙工作日2023 - 踢走煙癮．無煙向前

為配合世界無煙日，「愛．無煙」於2023年5月發起以「運動戒煙」為主題的無煙推廣活動，目的是鼓勵吸煙人士透過適量運動來減壓、控制體重和減輕煙癮，從而成功戒煙。參與企業會安排員工利用「愛．無煙」提供之運動道具完成運動挑戰及參加「運動與戒煙」線上主題講座。為了鼓勵企業配合活動主題推行內部無煙政策，「愛．無煙」特別為每間參與企業送上四管腳蹬拉力器以及瑜伽墊以協助企業利用適當的空間創造「運動閣」，鼓勵同事在繁忙的工作中以運動減壓之餘，更鼓勵吸煙同事以運動對抗煙癮，嘗試停煙一日感受不吸煙的清新感覺。活動同時鼓勵企業推行具創意特色活動的無煙政策，採用了創新方式，來幫助員工戒煙。例如有企業由管理層帶領下簽署新修訂的「不吸煙政策」，實踐無煙工作間，並參加「愛．無煙」戒煙健康講座及運動指導，讓員工能夠了解戒煙的好處和方法。有企業不僅向員工介紹各運動和戒煙的資訊，還派發無糖飲料和低糖水果，鼓勵以健康食物來對抗煙癮。亦有企業邀請瑜伽導師教授員工如何放鬆身心，以及利用電子遊戲來增加運動樂趣。而大部份企業均有通過展示板來呼籲員工戒煙，並安排管理層鼓勵和支持正在戒煙的同事，讓他們感受到企業及「愛．無煙」團隊的支持和支援。參與企業表示透過推行無煙政策能夠提高員工的健康意識和自律能力，改善工作效率，員工及公司都能夠得到益處，達到雙贏局面。今年世界無煙日活動反應十分踴躍，一共得到108間公司支持參與，超過2,000名員工嚮應是次活動。

「愛．無煙」團隊在未來的日子會繼續與各界持份者一同並肩，舉辦更多不同類型的活動宣揚無煙意識，為構建「無煙香港」繼續努力。另外，「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃新聞發佈會暨2023-2024年度啟動禮將於2023年7月17日於香港大學舉行，屆時會有得獎企業頒獎儀式、計劃整體數據公佈、企業無煙政策分享及成功戒煙者分享。誠邀有興趣的企業參與「愛．無煙」啟動禮，或透過以下聯絡方式申請參與「愛．無煙」服務：

「愛．無煙」聯絡方法：

電話：(852) 2133 7375

電郵：smokefree@loksintong.org

官方網址：www.scpw.hk

(資料及相片由客戶提供)